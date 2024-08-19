У Міненерго пояснили, на кого не поширюються графіки відключень

Довгий час українці жили без відключень електроенергії, втім, 19 серпня ситуація в енергосистемі дещо змінилася. Це пов'язане із тим, що до України повернулася спека.

Попередньо на сьогодні, 19 серпня, в Укренерго заплановані графіки відключень світла. Про це в етері телемарафону заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, передає 24 Канал.

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Кому не будуть вимикати світло

Світло вимикатимуть в проміжку з 17:00 до 21:00. Гринчук зауважила, що буде залучено лише одну чергу відключень. Також вона назвала тих, кому світло не вимикатимуть.

Хочу нагадати, що відключення не передбачаються для підприємств, для представників бізнесу, які імпортують понад 80% електроенергії для своїх потреб,

– зазначила заступниця міністра.

Гринчук закликала українців цього тижня обачливо та економно споживати електроенергію. Також за можливості не використовувати одночасно енергомісткими приладами. Заступниця міністра відзначила, що найважче покривати дефіцит в проміжку з 17:00 до 21:00.

До слова, учора, 18 серпня, глава Укренерго Володимир Кудрицький завив, що цей тиждень буде складним для української енергосистеми. Він також анонсував залучення додаткових енергогенерувальних потужностей наприкінці серпня.