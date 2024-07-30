53 тисячі людей без світла: в окупованому Криму через аварію знеструмлено 360 підстанцій

В анексованому українському Криму тривають справжні біди зі світлом. У Керчі сталася аварія, внаслідок чого понад 360 підстанцій опинилися знеструмленими.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Без електроенергії, за попередніми даними, опинилися близько 53 тисячі споживачів, передає 24 Канал.

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У Керчі масові відключення світла через аварію

Російські пропагандисти повідомили, що Керч та передмістя знеструмлені після пожеж одразу на чотирьох енергопідстанціях. Без світла залишилося близько 53 тисяч людей.

За даними росіян, вогонь охопив енергооб'єкти в районі 450 кварталу, гори Мітрідат та сіл Осовини та Бондаренкове. Також у місті на східній частині Криму немає води.

У так званому міністерстві енергетики Криму підтвердили знеструмлення споживачів у Керчі та передмісті. Однак там наголосили, що, мовляв, аварія сталася лише на одній високовольтній підстанції.

Російські пропагандисти заявили, що однією з можливих причин пожеж нібито є диверсія. Водночас у мережі з'явилися знімки стовпа диму у тимчасово окупованій Керчі.

У Керчі сталася пожежа на електропідстанціях / Фото "Кримського вітру" та російських телеграм-каналів

У телеграм-каналі "Кримський вітер" також показали відео з пожежею у Керчі. Автори каналу також розповіли, що горить підстанція на 110 кіловольтів.

У Керчі пожежі на енергооб'єктах / Відео з телеграм-каналу "Кримський вітер"

До слова, про проблеми зі світлом у Криму повідомляли і ввечері 29 липня та вночі 30 липня, внаслідок чого було знеструмлено 5 тисяч споживачів. За повідомленнями місцевої окупаційної влади, у Керчі було знеструмлено 9 трансформаторних підстанцій, а у Феодосії – 14.