Львівщина частково без світла: що спричинило проблеми

Відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго" 18 лютого на Львівщині не впроваджували попередні графіки відключень світла. Мовиться і про аварійні, і про погодинні відключення.

Однак попри це станом на 12:00 у різних частинах області знеструмлені 67 населених пунктів повністю та 37 частково. Причино стала негода.

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Відключення спричинив сильний вітер

Як повідомили у Львівобленерго, окремі відключення електроенергії спричинив сильний вітер. Варто зазначити, що синоптики попереджали про пориви вітру 17–22 метри за секунду.

Через вітер гілки дерев з-за меж охоронних зон ліній потрапляють на проводи і спричиняють пошкодження мереж та знеструмлення,

– повідомили у Львівській ОВА.

Станом на 14:22 відомо, що над відновленням електропостачання працюють енергетики.

Час відсутності електроенергії

Однак попри такі відключення, мешканці області можуть дізнатися час відключення світла. Зробити це можна на сайті "Львівобленерго" у розділі "Чому немає світла".

Також у Львівській ОВА закликали допомогти енергетикам та повідомляти, якщо побачили пошкоджені електромережі. Це можна зробити за номерами:

0800 30 15 68 – цілодобово та безкоштовно,

067 333 15 68,

050 460 15 68,

093 170 15 68,

032 290-75-68.

Залишити повідомлення можна й на:

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