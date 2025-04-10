Частина Львівщини залишилася без світла
- Через негоду 50 населених пунктів Львівської області залишилися без світла, 17 з яких повністю, а 33 – частково.
- Енергетики Львівобленерго працюють над відновленням електропостачання, залучено 23 бригади і майже 100 працівників.
Через негоду 50 населених пунктів Львівської області повністю або частково опинилися без світла. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівобленерго.
Дивіться також ЗМІ писали про можливе повернення відключень світла в Україні: що кажуть в Укренерго
Де на Львівщині є знеструмлення
Сильні пориви вітру та хуртовини спричинили знеструмлення у Львівській області. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання споживачам.
Так, через негоду повністю знеструмлені 14 ліній електропередачі, ще 6 – частково. Загалом, без світла залишилися 50 населених пунктів Львівщини, з яких 17 повністю без світла, 33 – частково.
Знеструмлення зафіксовані:
- Червоноградсько-Сокальська, Радехівська, Кам'янко-Бузька частини області;
- Пустомитівська, Миколаївська частини,
- Самбірська, Старосамбірська частини,
- Золочівська та Бродівська частини,
- Мостиська частина,
- Сколівська частина.
Нині 23 бригади Львівобленерго у складі майже 100 працівників працюють над відновленням електроспоживання.
Важливо! Якщо Ви побачили пошкодження електромереж, не наближайтесь до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше восьми метрів — можна отримати смертельний удар електрострумом.
Якщо Ви побачили пошкоджені електромережі — одразу повідомте про ситуацію за номерами: 0-800-30-15-68 (цілодобово, безкоштовно) або на інші номери кол-центру: 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68. Залишити повідомлення можна у чат-ботах Львівобленерго у вайбері або телеграмі.
Раніше частина Одещини залишилася без електропостачання. Причиною відключень стала аварія на обладнанні.