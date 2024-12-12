У Львові змінюється кількість підчерг у графіку погодинних відключень

Україна живе за погодинними графіками відключення світла. У Львові дещо змінився підхід до цього.

У місті діятимуть 12 підчерг. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Львівобленерго.

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У Львові ввели 12 підчерг у графіках відключень світла

Зміни щодо підчерг почнуть діяти уже у четвер, 12 грудня.

Причиною введення 12 підчерг для мешканців Львова стали оновлені Інструкції про складання і застосування графіків відключення від Міністерства енергетики України.

Нагадаємо, що дізнатися свою підчергу у графіку погодинних відключень для львів'ян та гостей міста можна на наступних ресурсах:

чат-бот "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів),

чат-бот "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів),

чат-бот "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів),

чат-бот "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів),

сайт Львівобленерго.

Додатково буде здійснено персональну розсилку інформації про зміну підчерги у чат-ботах,

– повідомили львівські енергетики.