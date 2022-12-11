Ситуація зі світлом на Одещині: електроенергія поступово повертається до людей

В Одесі й області продовжують робити все можливе для того, щоб відновити електропостачання. Але варто розуміти, що наразі про жодні графіки відключення не йдеться.

На цьому наголосив речник Одеської ОВА Сергій Братчук під час телемарафону. Він зазначив, що до ефіру долучитися у нього не було можливостей упродовж двох діб. Це пов'язаного з проблемами зі світлом і зв'язком, які виникли внаслідок обстрілів росіянами енергетичної інфраструктури.

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Енергетики працюють цілодобово

За словами Братчука, оперативна ситуація залишається дуже складною. Він підкреслив, що енергетики, як і оперативний штаб, працюють цілодобово. Долучилися до цього процесу 206 аварійних бригад.

Водночас він зазначив, що вдалося втримати критичну інфраструктуру. Водопостачання та водовідведення в регіоні та Одесі не припинялося. Крім того, працювали лікарні, пологові будинки, об'єкти критичної інфраструктури

У зв'язку з проблемами з електроенергією не працює міський електротранспорт. Тож замість нього мешканці можуть пересуватися містом або на маршрутних таксі, або на автобусах.

Коли запрацюють графіки відключення

В ефірі він також розповів, яка ситуація з побутовими користувачами. Братчук зазначив, що електроенергія повертається до осель, але на досить короткий термін. Енергетики контролюють ситуацію, адже знають, що та як потрібно зробити. Але, наголосив він, потрібно буде докласти чимало зусиль.

Зараз іде обмін потужностями. Це треба також розуміти нашим мешканцям. Щоб ті люди, в кого немає (світла – 24 канал) по кілька діб, на жаль, є такі випадки, зараз могли кілька годин, але отримувати електроенергію,

– додав Братчук.

Він також зауважив, що гарантувати подачу світла на певний проміжок часу зараз ніхто не може. В межах області продовжують діяти аварійні й екстрені відключення електроенергії.

Нагадаємо, що у ніч проти 10 грудня росіяни дронами атакували енергетичний об'єкт в Одесі. Внаслідок цього повністю без світла залишився обласний центр. Подавали електроенергію лише до об'єктів критичної інфраструктури.

За словами Братчука, найбільше постраждала саме Одеса й територіальні громади Одеського району. Що стосується решти області, то ситуацію вдалося максимально втримати.

Яка ситуація зі зв'язком

Він, як і електроенергія, продовжує відновлюватися. Братчук зауважив, що напередодні проблеми зі зв'язком дійсно виникали. Зокрема тому, що на станціях операторів з ладу виходили батареї. А інших варіантів заживити їх просто не було, бо була відсутня електроенергія.

Але зараз ситуація значно покращується. Братчук каже, що усе більше коментарів з'являється під дописами у соціальних мережах. А це означає, що люди продовжують отримувати зв'язок.

У цьому матеріалі ми розповіли, де не буде світла 11 грудня. Ознайомлюйтеся та дізнайтеся, коли та на скільки ви можете залишатися без електроенергії.