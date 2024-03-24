Одеса змушена повертатись до відключення світла: як перевірити свою адресу

В Одесі продовжують боротися з наслідками атаки по енергетичній інфраструктурі. Відомо, що в обласному центрі 24 березня змушені повертатися до графіків відключення світла.

Повідомлення про це надійшло від ДТЕК о 19:00 24 березня. У ньому пояснили, чому в Одесі доводиться повертатися до графіків відключення електроенергії.

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Просять розумно споживати електроенергію

У ДТЕК зазначили, що через збільшення електроспоживання у вечірні пікові години в Одесі застосовують графіки стабілізаційних відключень. Це роблять після розпорядження, яке надійшло від НЕК Укренерго.

Для того, щоб перевірити, коли у вас можуть відключати світло, – перейдіть за цим посиланням. У віконці міста вкажіть Одесу, а також вкажіть свою адресу, щоб побачити актуальний графік.



Приклад графіку відключення світла в Одесі / Скриншот

У ДТЕК попрохали мешканців розумно споживати електроенергію. Це дозволить зменшити навантаження на мережу.

Звернімо увагу, що зранку 22 березня російські військові вкотре завдали удару по енергетичній інфраструктурі нашої держави. Відомо, що у низці регіонів тоді фіксували проблеми зі світлом. Ворог вдарив, зокрема по найбільшій ГЕС України. Внаслідок атаки в Одесі та області фіксували відсутність електроенергії у частини споживачів.

Частина Харкова третю добу без світла

Того дня ворог запустив близько 150 повітряних цілей. Били ними, зокрема по критичній інфраструктурі. Ледь не найскладніша ситуація у Харкові. Там без світла станом на 24 березня залишалися 200 тисяч абонентів.

Детальніше про ситуацію розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко. Вона зауважила, що місто оговтується після потужного ракетного удару. Що енергетики та ремонтники без перепочинку працюють, щоб відновити подачу світла.

Частина харків'ян вже третю добу залишається без світла. Наразі заживлено тільки 40% від усіх абонентів. Також уже відновили подачу гарячої води й опалення. Комунікації потроху повертаються, квартири більше не нагадують печери, але все-таки 60% містян досі без світла. Термінів, коли його дадуть, не може назвати жодна людина, бо руйнування дуже великі,

– розповіла Анна Черненко.

Відомо, що зранку 22 березня російські військові по енергетичних об'єктах Харкова випустили майже 20 ракет. Внаслідок цього руйнувань зазнали трансформаторні підстанції та дуже сильно пошкоджена одна з ТЕЦ.

Водночас звернімо увагу, що вже вдалося заживити об'єкти критичної інфраструктури. Туди також подають воду, але слід розуміти, що можливі перебої. Паралельно у Харкові працюють пункти незламності.