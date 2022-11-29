Заряджайте пристрої за можливості: на Одещині екстрені відключення світла

В Україні продовжують боротися з наслідками ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі. На жаль, у деяких регіонах досі серйозні проблеми. Зокрема, на Одещині.

У ДТЕК Одеські електромережі попередили мешканців області про екстрені відключення електроенергії. Тож, графік вимкнення в регіоні станом на ранок 29 листопада не діє.

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Одещина сильно постраждала від ударів

За словами речника Одеської ОВА Сергія Братчука, регіон серед тих, хто найбільше постраждав внаслідок масованих ракетних ударів Росії по енергетичній інфраструктурі України.

Тому у нас на сьогодні, і вчора, і позавчора діють екстрені відключення електроенергії. Доволі багато побутових споживачів залишається на досить тривалий час, на жаль, без електроенергії,

– наголосив він.

Братчук додав, що 29 листопада не діють планові відключення електроенергії. Він зазначив, що місцева влада намагається всіляко доносити до мешканців інформацію. Водночас він прекрасно розуміє, що від цього "тепліше точно не стане і світло не з'явиться". Але все ж, слід з розумінням ставитися до обставин, які виникли через росіян.

За його словами, у самій Одесі працюють 11 великих котелень, а також маленькі. Але вони залежать від наявності електроенергії. Тож, з опаленням у місті спостерігаються певні проблеми. Водопостачання наявне. Що стосується критичної інфраструктури, то, за словами Братчука, вона не припиняла своєї роботи ані на хвилину.

Ситуація з енергетичною системою непроста

Наприклад, в Івано-Франківську блекаут може тривати кілька тижнів. До цього мешканців міста підготував мер Руслан Марцінків. Тож він попрохав містян з розумінням поставитися до ситуації, а також підготуватися до затяжних відключень.

У Львові та на Львівщині вирішили суттєво обмежити подачу електроенергії. Її вимикатимуть на 8 годин, після чого світло подаватимуть на 4. Потім його знову на 8 годин вимикатимуть. Таким чином без світла мешканці залишатимуться по 16 годин на добу.

Тим часом в Офісі Президента повідомили про зміни у позначеннях "Пунктів Незламності" на інтерактивній карті. Їх поділять на три категорії: організовані ДСНС і місцевою владою, бізнесом, а також ті, які працюватимуть, коли не буде світла. Зауважимо, що в останніх не передбачена можливість заряджання пристроїв під час блекауту.

Під час зустрічі з міністрами закордонних справ семи країн, Дмитро Кулеба назвав дві речі для відновлення енергосистеми. За його словами, нашій державі потрібні трансформатори, а також системи ППО. Причому, останні важливіші, адже дозволять розімкнути зачароване коло. Коли ми ремонтуємо систему, а ворог її ракетами нищить.

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