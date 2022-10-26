У ТРЦ в Одесі стався перепад напруги: відео наче з фільму жахів

26 жовтня 2022 , 17:08
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Через терористичні атаки окупантів на енергетичну систему в Україні дещо нестабільна ситуація з електропостачанням. Так, в одному з одеських торгових центрів трапився перепад напруги.

Нагадаємо, речник військової адміністрації Одеської області Сергій Братчук повідомляв, що 25 жовтня на Одещині будуть стабілізаційні відключення. Вони стосувалися і побутових, і промислових клієнтів.

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В одеському ТЦ трапився перепад напруги

В ТРЦ "Платан Plaza", що розташований на вулиці Середньофонтанській, трапився перепад напруги. У мережі з'явилося відео, як в його залах світло миготіло різними кольорами.

Зауважте, що 25 жовтня на Одещині вимикали світло. Відключення відбувались в:

  • Одеському, Ізмаїльському, Білгород-Дністровському та Болградському районах,
  • Овідіопольській, Любашівській, Ренійській, Балтській та Савранській громадах.

Стабільне електропостачання до всіх споживачів повернулося після 22:00.

Дивіться відео перепаду напруги в ТЦ:

Як можна уникнути відключень світла

  • Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" вимушено застосував графіки обмеження для промислових та інших категорій споживачів у всіх регіонах України.
  • Це необхідно для того, щоб знизити навантаження та стабілізувати роботу енергосистеми.
  • Проте ризик перевантаження в мережах зменшується завдяки масовому свідомому зниженню споживання електроенергії, особливо в години ранкового та вечірнього піків споживання – з 6:00 по 11:00 та із 17:00 по 23:00. Тож у такому випадку виникає менша необхідність вимикати споживачів.
  • Тому українців просять свідомо та ощадливо підходити до споживання електроенергії, зокрема не вмикати в мережу одночасно 2 або більше потужних електроприладів, а також за можливості перенести користування деякими з них на нічний період. Мовиться про пральні машини, бойлери, обігрівачі тощо.

Зверніть увагу! Нещодавно журналісти 24 каналу з'ясовували, чи може світло зникнути на кілька днів чи навіть місяців. Наразі відомо, що внаслідок російських ракетних обстрілів, пошкоджень зазнали орієнтовно 40% енергосистеми – це дуже високий показник.


Як розумно споживати електроенергію / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Ольга Котів