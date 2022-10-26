У ТРЦ в Одесі стався перепад напруги: відео наче з фільму жахів

Через терористичні атаки окупантів на енергетичну систему в Україні дещо нестабільна ситуація з електропостачанням. Так, в одному з одеських торгових центрів трапився перепад напруги.

Нагадаємо, речник військової адміністрації Одеської області Сергій Братчук повідомляв, що 25 жовтня на Одещині будуть стабілізаційні відключення. Вони стосувалися і побутових, і промислових клієнтів.

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В одеському ТЦ трапився перепад напруги

В ТРЦ "Платан Plaza", що розташований на вулиці Середньофонтанській, трапився перепад напруги. У мережі з'явилося відео, як в його залах світло миготіло різними кольорами.

Зауважте, що 25 жовтня на Одещині вимикали світло. Відключення відбувались в:

Одеському, Ізмаїльському, Білгород-Дністровському та Болградському районах,

Овідіопольській, Любашівській, Ренійській, Балтській та Савранській громадах.

Стабільне електропостачання до всіх споживачів повернулося після 22:00.

Дивіться відео перепаду напруги в ТЦ:

Як можна уникнути відключень світла

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" вимушено застосував графіки обмеження для промислових та інших категорій споживачів у всіх регіонах України.

Це необхідно для того, щоб знизити навантаження та стабілізувати роботу енергосистеми.

Проте ризик перевантаження в мережах зменшується завдяки масовому свідомому зниженню споживання електроенергії, особливо в години ранкового та вечірнього піків споживання – з 6:00 по 11:00 та із 17:00 по 23:00. Тож у такому випадку виникає менша необхідність вимикати споживачів.

Тому українців просять свідомо та ощадливо підходити до споживання електроенергії, зокрема не вмикати в мережу одночасно 2 або більше потужних електроприладів, а також за можливості перенести користування деякими з них на нічний період. Мовиться про пральні машини, бойлери, обігрівачі тощо.

Нещодавно журналісти 24 каналу з'ясовували, чи може світло зникнути на кілька днів чи навіть місяців . Наразі відомо, що внаслідок російських ракетних обстрілів, пошкоджень зазнали орієнтовно 40% енергосистеми – це дуже високий показник.



Як розумно споживати електроенергію / Інфографіка 24 каналу

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