Вже вночі в Одесі у всіх з'явиться світло: обіцяють не вимикати протягом доби
Джерело:телеграм Максима Марченка
Росія продовжує завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури України. Через це українці майже всіх областей тимчасово живуть без світла, тепла чи води.
Вночі Одеса буде зі світлом
Складна ситуація й в Одеській області. Втім, голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що вже сьогодні вночі в Одесі у всіх з'явиться світло.
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Наразі у ДТЕК та Укренерго з'явилася можливість перепідключити схему живлення, щоб вже цієї ночі забезпечити електроенергією всіх споживачів міста Одеса та Одеського району,
– заявив Марченко.
У своєму відеозверненні він додав, що світло не вимикатимуть впродовж доби, щоб прогріти місто.
ДТЕК відновлює електропостачання
Крім того, речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук також опублікував відповідне відео у своєму телеграм-каналі.
У ньому один із працівників ДТЕК підкреслює, що справи на енергетичному фронті станом на зараз складні, але вони працюють та відновлюють лінії електропередач, щоб повернути світло до всіх.
Дивіться відео:
Відключення світла в Україні: останні новини
- В "Укренерго" повідомили, що в енергосистемі України досі є дефіцит. У тих регіонах, де перевищують ліміти споживання електроенергії, вводять аварійні відключення. Наразі триває поетапне відновлення інфраструктури після російської ракетної атаки.
- На атомних станціях України завантажують блоки, які відключали через пошкодження електромереж.
- Гендиректор Yasno Сергій Коваленко попередив, що у режимі відключень світла українцям доведеться жити до весни 2023 року.
- До речі, зранку 6 грудня секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що після ракетної атаки найбільші проблеми зі світлом будуть на Одещині.
- На сьогодні Укренерго анонсували масові відключення світла, оскільки в енергосистемі очікують більший дефіцит, ніж до обстрілу 5 грудня.