Полтава частково без світла: в ОВА розповіли деталі
- Полтава залишилася без світла через аварійне вимкнення лінії електропередач.
- Станом на вечір неділі про відновлення ще не повідомляли.
️Полтава частково залишилася без світла у неділю, 1 червня. Йдеться про тисячі споживачів.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на тимчасового виконувача обов'язків голови Полтавської ОВА Володимира Когута.
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Що відомо про відключення світла у Полтаві
Тимчасовий виконувач обов'язків голови ОВА повідомив, що Полтава залишилася без світла, ще о 14:29. Причиною стало аварійне вимкнення лінії електропередач.
За його даними, без світла залишилися 277 юридичних і майже 2,5 тисячі побутових споживачів.
Бригади енергетиків уже працюють над відновленням електропостачання та встановлюють причини аварії,
– написав Володимир Когут.
Станом на вечір неділі про відновлення електропостачання не повідомлялося.
Нагадаємо, що 29 травня через несприятливі погодні умови було аварійне відключення ліній електропередач у 7 населених пунктах Гадяцької, Диканської та Кобеляцької громад на Полтавщині.
Тоді без світла залишилися 55 юридичних та 526 побутових споживачів.