Росія вигадала нову "зраду" з причинами перебоїв енергопостачання в Україні

Через удари окупантів по критичній інфраструктурі сьогодні найбільше страждає Київ, а особливо – лівий берег столиці. Нам не вистачає доволі великої кількості електроенергії.

Проте росіяни вигадали нову цинічну брехню, яку розповсюджують у мережі. Про це 24 каналу сказала радниця міністра енергетики, надзвичайна та повноважна амбасадорка Лана Зеркаль.

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"Мене зараз найбільше дратує ІПСО, яке росіяни почали розповсюджувати в соціальних мережах про те, що насправді в нас все добре, все працює на 100%, просто хтось заробляє на експорті електричної енергії", – говорить Зеркаль.

На кого розрахована російська маячня

Така кампанія, відзначає надзвичайна та повноважна амбасадорка, будується на всіх міфах, аби заплутати всіх людей і нав'язати їм розуміння того, що всі брешуть. Натомість брешуть самі росіяни. Таким чином вони намагаються створити ситуацію тотальної недовіри один до одного.

Розрахунок на те, пояснює амбасадорка, що прості люди, які не розуміють як відбувається експорт електроенергії, просто перестануть вірити керівникам і почнуть думати, що страждають не через обстріли, а через те, що хтось наживається на цьому.

Є чітка відкрита інформація – хто, коли й у яких обсягах постачає постачає електроенергію. Цього не можна приховати,

– запевняє радниця міністра енергетики.

Потрібно ставати свідомими

Як наголошує Зеркаль, в нас дійсно скрутна ситуація, і ми намагаємось з неї вийти як найшвидше, використовуючи всі можливі засоби. "Люди, які лагодять всі ці системи – вони просто герої, я дуже поважаю їх і тому всіх закликаю не просто економити, а свідомо ставитись до електричної енергії", – зауважує вона.

Минулого тижня у Києві була комісар "Європейської комісії" з питань енергетики Кадрі Сімпсон з Естонії. Вона продемонструвала програму у телефоні, яка показує, коли є зайва електроенергія у мережі й коштує найменше – це підказує, коли варто прати, прасувати або готувати їжу.

Цим користуються в Естонії – попри те, що у них війни немає. Думаю, що нам також варто подумати про необхідність такої програмки, яка допоможе планувати своє життя і використовувати електроенергію з огляду на сучасні обставини, – каже Лана Зеркаль.

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Наскільки можливий блекаут в Україні

Після російських обстрілів в Україні все частіше говорять про можливий блекаут. На думку генерального директора Yasno Сергія Коваленка, передумов для цього наразі немає. Крім цього, він закликав українців економити електроенергію, аби якнайшвидше повернутися до нормального життя.

За його словами, для повного блекауту ворогу потрібно розбомбити або всю генерацію, або всю інфраструктуру мереж. Однак з нашими воїнами ЗСУ та силами ППО це – майже неможливо.