"Зручна мішень": експерт назвав слабке місце енергетичної системи Києва
- Росія атакує енергетичну систему Києва, зокрема об'єкти, які є критичними для життєзабезпечення міста.
- Київ забезпечує себе електроенергією лише на 25%, а після пошкоджень залежність від зовнішнього постачання значно зросла.
Удари Росії по енергетичній системі України призвели до важких наслідків. Ворог жорстко розрахував, по яких саме енергетичних об'єктах удари призведуть до найважчих наслідків.
Про це у розмові з 24 Каналом розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, наголосивши, які дії ворога спричинили вкрай важку ситуацію, зокрема, у Києві. Водночас Нафтогаз збільшив імпорт електроенергії з Європи, який має покривати понад 50% потреб усіх підприємств Нафтогазу, що вивільнить додатковий ресурс для побутових споживачів.
По яких саме енергетичних об'єктах поцілились росіяни у Києві?
Омельченко зазначив, що ситуація в українській енергетиці дуже важка. Особливо потерпають через відсутність електроенергії і опалення мешканці Харкова, Дніпра, Кривого Рогу і Києва. Проте масовані атаки на енергетику з боку росіян були достатньо прогнозованими.
"Щодо Києва, то його енергетична система є дуже зручною мішенню для ворога. Тому що у столиці тільки від двох великих ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 залежить життєзабезпечення понад мільйона мешканців. А ці ТЕЦ є доволі великими мішенями, які уразити не так вже і складно", – пояснив директор енергетичних програм Центру Разумкова.
До слова. На думку членкині Наглядової ради аналітичного центру We Build Ukraine Вікторії Войціцької, за певних обставин ситуація з відсутністю світла та тепла може значно погіршитися. За її словами, якщо росіяни мають на меті "повністю знищити, до неможливості відновлення", роботу ТЕЦ у Києві, тоді дійсно "ситуація буде дуже складною для мільйонного міста".
Крім того, конфігурація енергозабезпечення Києва влаштована так, що місто забезпечує само себе електричною енергією тільки на 25%, а на 75% – зовнішнє енергопостачання. А після того, як були частково пошкоджені ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, залежність від зовнішнього постачання, за його словами, збільшилась до 90%.
Росіяни все це чудово знають, тому і обстрілюють підстанції довкола Києва – щоб не було ані зовнішнього постачання, ані внутрішньої генерації,
– зауважив Володимир Омельченко.
Все це і призвело до такої складної ситуації, коли сьогодні дефіцит потужності складає понад 5 ГВт у пікові години. Також існують великі мережеві обмеження.
Що відбувається з відключенням світла в Україні?
У країні 25 січня застосовуватимуться погодинні графіки та обмеження потужності для промислових споживачів у всіх регіонах України.
У Києві та Київській області залишається складна ситуація в енергосистемі. Графіки наразі не діють, а тривають екстрені відключення електроенергії.
Водночас у Бучанському районі світло мають вимикати за графіками. Проте подекуди у Бориспільському та Броварському районах діють екстрені відключення.
Також в Одесі та Одеській області діятимуть графіки відключення електроенергії. В області триватимуть графіки стабілізаційних відключень світла. Графіки погодинних відключень актуальні лише для мешканців області і там, де дозволяє стан мережі. Крім того, в Одесі і частково в Одеському районі та деяких районних центрах Одещини запроваджені екстрені відключення.