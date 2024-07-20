"Прикуйте мене до стовпа": у Краснодарі почалися протести через відключення світла, є затримані

На півдні Росії тривають проблеми з електрикою. У деяких районах Краснодара немає світла та води, а на вулиці +39 градусів. 24 Канал зібрав деталі.

Окупований Крим також страждає без світла. В центрі Ялти 19 липня не було світла, а Алушта повністю занурилася в блекаут.

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Що відомо про протести в Краснодарі через світло

Мешканці трьох ЖК у Краснодарі перекрили вулицю Краєзнавця Соловйова, оскільки довго не мали світла. Таким чином вони намагалися привернути увагу "місцевої, а може і федеральної" влади.

На вулиці вийшло багато людей. Уже місяць там відбуваються масові відключення електроенергії. Почалося все з одного разу на тиждень, потім дійшло до трьох, але зараз в декого немає світла по 12 – 15 годин на добу. Місцеві скаржаться, що в Краснодарі +39, води нема, а енергетики не реагують на їхні дзвінки. Комунальники підключають запасний трансформатор, щоб заживити по черзі кожен бік будинку та подати туди воду.

Відео з протесту проти відключень світла в Краснодарі (увага, присутня ненормативна лексика)

Люди кричали "Дайте світло!". Зрештою до них вийшов мер Краснодара Євген Наумов. І зробив епічну заяву.

Я звідси не поїду, доки не дадуть електропостачання. Зараз сядемо з керівною компанією, будемо разом з вами. Хочете – можете прив'язати мене наручниками до стовпа,

– сказав він.

В Краснодарі мер пропонує прикувати його до стовпа: дивіться відео

Чиновник пояснив, що причина відключень – проблеми на Ростовській АЕС. Російське міністерство енергетики змушує вимикати світло, бо, мовляв, електропідстанції не витримують. Також він попросив людей піти з дороги, щоб не заважати автомобілям, і запропонував десь зібратися, щоб усе обговорити.

За його спиною стояли озброєні росгвардійці, а люди перебивали мера, заперечуючи йому. Вони уточнили, що поки привезли тільки технічну воду. Наумов пообіцяв, що скоро привезуть питну воду, а ще – тягнуть новий кабель. На пропозицію чиновника прикувати його дехто аплодував, а дехто зауважив "Нас посадять".

Але згодом силовики розігнали протестувальників із проїжджої частини, а поліція затримала кількох людей. На відео з місця помітно росгвардійців у касках і з кийками.

Поліція затримує росіян під час протесту в Краснодарі: дивіться відео

Губернатор Краснодарського краю Вєніамін Кондратьєв написав: "знає і розуміє" проблеми, адже мер доповідає йому. Але подача електроенергії у регіон залежить від роботи Ростовської АЕС.

Пізніше з'явилася інформація, що світло все ж дали. Утім, не відомо, чи надовго.

Загалом енергетичний колапс у Росії триває четвертий день. Проблеми зі світлом у Єйську, Анапі, Геленджику та інших містах.