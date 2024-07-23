Жителі Москви й області лишилися без електроенергії: там сталася аварія на ТЕЦ

Жителі Росії вже починають потроху звикати до відсутності електроенергії. Цього разу це торкнулося жителів Москви та області.

Тисячі москвичів лишилися без електроенергії через аварію на ТЕЦ. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Москвичі лишилися без електроенергії через аварію на ТЕЦ

Російські пропагандисти розповіли, що аварія сталася сьогодні близько 17 години на ТЕЦ-27. Масове відключення електрики торкнулося чотирьох вулиць у Митищах та частини Північно-Східного адміністративного округу Москви.

У адміністрації округу писали, що наразі проводяться роботи з перепідключення споживачів на резервні джерела живлення.

Згодом в енергетичній компанії Мосенерго написали, що пошкодження нібито сталося за межами території ТЕЦ-27 у Митищах. За словами російських енергетиків, аварій на обладнанні електростанції, мовляв, не було, а зараз напругу вже подали для жителів.

До слова, Південь Росії, Бурятія і тимчасово окупований Крим також уже стикалися з відключеннями світла через аварії на енергооб'єктах. Мовиться про Ростовську АЕС, Гусиноозерську ГРЕС і Балаклавську ТЕС.

У російському Краснодарі навіть виходили на протести через відсутність світла і води через аварію на Ростовській АЕС і проблемами з електрокабелем. До того ж у цей час у місті була величезна спека з температурою у +39 градусів.