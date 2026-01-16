Ніколи у світі такого не було, – Шмигаль про ситуацію з електропостачанням в Україні
- Росія завдала 612 цілеспрямованих комбінованих ударів по енергетиці України за минулий рік.
- Найскладніша ситуація спостерігається в Києві, на Одещині і в прифронтових громадах.
Росіяни продовжують атакувати українську енергетику. На сьогодні наслідки ворожих ударів дуже серйозні. Денис Шмигаль назвав регіони з найскладнішою ситуацією.
Під час виступу у Верховній Раді міністр енергетики заявив, що Україна проходить найважчу зиму за весь час повномасштабної війни, 24 Канал.
Що відомо про стан енергетики в Україні?
По об'єктах енергетичної інфраструктури росіяни працюють усім своїм арсеналом – балістика, крилаті ракети, модернізовані дрони. За минулий рік ворог завдав по енергетиці України 612 цілеспрямованих комбінованих ударів.
На сьогодні агресор продовжує бити по енергетиці із більшою інтенсивністю.
За словами Шмигаля, в Україні не залишилось жодної електростанції, яку б не атакував ворог.
"Вибито тисячі мегават генерації. Ніхто в світі ніколи не стикався із таким викликом", – уточнив міністр.
Найскладніша ситуація в Києві, на Одещині, в прифронтових громадах.
Наразі збільшується кількість пунктів незламності й імпорт електроенергії з ЄС. Міністр також додав, що між областями триває перерозподіл резервного енергообладнання, щоб забезпечити стабільну роботу критичних об'єктів.
Яка ситуація зі світлом в Україні?
У ніч проти 16 січня ворог атакував енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах. Внаслідок атак на ранок знеструмлені споживачі у Запорізькій та Харківській областях.
Найважчою залишається ситуація у столичному регіоні. У Києві та на Київщині графіки погодинних відключень тимчасово не діють. Також аварійні відключення зберігаються на Одещині.
В усіх областях України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості.
У кількох областях, зокрема на Сумщині, вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання в умовах дуже високого рівня споживання під час морозів.
