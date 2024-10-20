Десятки тисяч людей без світла: уранці Росія вдарила по енергооб'єкту на Сумщині

Російська армія продовжує удари по українській енергоструктурі, спрямовані на повне її знищення. Зокрема, зранку 20 жовтня ворог атакував ще один такий об'єкт у Сумській області.

Про це повідомляє АТ "Сумиобленерго". Усі зусилля енергетиків направлені на відновлення розподілу електроенергії в кожну оселю.

Дивіться також Через атаку "Шахедів" відключення у двох областях: яка ситуація в енергосистемі 19 жовтня

Відключення світла в Сумській області

Шановні споживачі електроенергії! Сьогодні вранці (20 жовтня – 24 Канал) російська армія вдарила по одному з енергетичних об'єктів на Сумщині. Унаслідок чого тимчасово знеструмлені понад 37 тисяч споживачів на Роменщині (104 населені пункти),

– пишуть у Сумиобленерго.

Окрім того, ще більш ніж 14 тисяч споживачів електроенергії знеструмлені внаслідок військової агресії Росії на прикордонних територіях у Сумській області. Зазначається, що без світла лишилося 130 населених пунктів.

Згодом у Сумській ОВА уточнили, що ворог завдав авіаційного удару по Роменській громаді, де і був пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. Станом на 09:26 проводиться ліквідація наслідків російського удару.

До речі, днем раніше на Сумщині після атаки "Шахедів" довелося вводити графіки аварійних відключень у кількох районах. Були знеструмлені Шосткинський, Конотопський і частина Сумського району. Тоді ворог знову націлився на енергетичну структуру області.