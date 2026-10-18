Частина споживачів без світла: Росія атакувала енергетику Тернопільщини

Вранці 18 жовтня російські безпілотники завдали удару по об'єкту енергетичної інфраструктури у Кременецькому районі Тернопільської області. Внаслідок ворожої атаки частина місцевих споживачів залишилася без електропостачання.

Про це повідомили в "Тернопільобленерго".

Що відомо про пошкодження енергооб'єкта?

На ураженому об'єкті наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Профільні служби оперативно прибули на місце удару, аби стабілізувати роботу мережі та повернути електроенергію людям.

Фахівці проводять ретельний огляд пошкодженого обладнання для оцінки масштабу руйнувань. Інформація щодо потерпілих чи жертв унаслідок ранкового ворожого нальоту не надходила.

Раніше ворог завдав ударів по двох об'єктах енергетичної інфраструктури в регіоні. На уражених локаціях тоді спалахнули масштабні пожежі, які ліквідовували рятувальники.

Крім того, внаслідок нещодавнього влучання безпілотників у цьому ж районі знеструмлювалися 13 населених пунктів.

Нагадаємо, 18 жовтня на Черкащині через падіння уламків російського безпілотника в Уманському районі пошкоджено лінію електропередачі. Ремонтники оперативно усунули пошкодження

Також уночі 18 жовтня російські війська атакували Вінниччину, внаслідок чого зазнала руйнувань критична інфраструктура. В області запровадили аварійні відключення електроенергії. Ситуація з електропостачанням найближчим часом залишатиметься нестабільною. Енергетики працюють над відновленням світла, а об'єкти критичної інфраструктури за потреби переходять на резервні джерела живлення.