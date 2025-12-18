Ситуація досі нестабільна: як вимикатимуть світло в Україні 19 грудня
- Планові відключення світла в Україні відбуватимуться за графіками для більшості областей.
- Енергетики закликають споживати електроенергію ощадливо, коли вона доступна за графіком.
Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на критичну інфраструктуру України. Через це тривають планові відключення світла.
Вимикатимуть електроенергію, як і зазвичай, за графіками. Про це пише 24 Канал з посиланням на Укренерго.
Коли вимикатимуть світло 19 грудня?
Як повідомили в енергетичній компанії, у п'ятницю, 19 грудня, графіки погодинних відключень діятимуть для більшості регіонів. Також протягом дня будуть обмежувати потужність електроенергії для промислових споживачів.
Так графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59. Ситуація в енергосистемі нестабільна, а тому час відключень може збільшуватися або навпаки зменшуватися. Щоб знати актуальну інформацію про відключення за вашою адресою – переглядайте на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо,
– нагадують в Укренерго.
Що варто знати про відключення світла?
Укренерго у прогнозі на наступну добу писало про черги обмежень споживання електроенергії. Однак у грудні таку інформацію більше не подають. Експерт Михайло Гончар зазначив, що ситуація залежить від регіону – в різних областях можуть застосовуватися різні обсяги відключень.
У Міністерстві енергетики порахували, що внаслідок близько 400 тисяч українців щодня залишаються без світла через російські атаки. Особливо погана ситуація в прикордонних та прифронтових регіонах.
Прогнозується, що погода взимку не повинна завадити енергосистемі працювати. Аварійні відключення через морози чи снігопади в більшості регіонів України не очікуються.