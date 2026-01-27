Знову аварійні відключення: у кількох областях України не діють графіки

На ранок 27 січня ситуація в енергосистемі України залишається вкрай складною. Даються взнаки наслідки російських обстрілів. Так, деякі регіони змушені перейти до аварійних відключень.

Через це графіки погодинних обмежень переважно не діють. Деталі розповідає Укренерго.

Актуально Ворог атакував об'єкт інфраструктури на Львівщині

Що відомо про аварійні відключення 27 січня?

Як повідомили енергетики, в кількох областях України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Ситуація, втім, може змінитися, тож в Укренерго закликають стежити за офіційними повідомленнями на сторінках обленерго вашого району.

Зверніть увагу! Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Вони також зазначили, що енергетики працюють, аби якнайшвидше відновити електропостачання в домівки людей.

Аварійні відключення торкнулися, зокрема, Харкова та області. У Харківобленерго уточнили, що попри це, одночасно в регіоні продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Будь ласка, наберіться терпіння та з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання,

– висловилися енергетики.

Варто також зазначити, що буквально вранці 27 січня під атакою ворога був об'єкт інфраструктури на Львівщини. Під прицілом були Броди, туди вдарив російський дрон.

Що з енергетикою в Україні?