Відключення світла в Україні: які регіони залишаться без електрики 13 грудня

13 грудня в Україні триває відключення електроенергії. У деяких областях світло вимикають за графіком, а в інших – екстрено.

Енергетики радять економити електроенергію, щоб не перевантажувати енергосистему України. В яких областях 13 грудня не буде світла – читайте далі у матеріалі 24 каналу.

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У Києві діють нові графіки

Наразі у Києві діють оновлені графіки стабілізаційних відключень. Вони враховують поточну складну ситуацію в енергосистемі після останніх масованих обстрілів. Ознайомитись з новим графіком можна за посиланням.

Що буде зі світлом на Запоріжжі

13 грудня на Запоріжжі діятиме графік погодинних стабілізаційних відключень світла. Однак, можливі введення також аварійних та екстрених вимкнень електроенергії. Останні передбачають як збільшення тривалості відключень, так і залучення до них споживачів інших черг – в обсягах та на час, необхідні для стабілізації рівня енергоспоживання. У випадку їхнього впровадження про це буде повідомлено додатково.

Перелік адрес кожної з черг – дивіться за посиланнями:



Відключення світла на Запоріжжі / фото "Запоріжжяобленерго"

Яка ситуація зі світлом на Рівненщині

З’явилися графіки відключень електроенергії 13 грудня:

Місто Рівне – тут.

Рівненська область – тут.

На Черкащині діятиме жовтий графік

При перевищенні доведених лімітів застосовуються додаткові аварійні відключення, що може впливати на тривалість перерв у електропостачанні. Бригади Укренерго, генеруючих підприємств та обленерго спільно працюють над усуненням наслідків російських атак на енергетичну систему України та докладають максимум зусиль для покращення ситуації з енергопостачанням.

13 грудня по Черкаській області продовжать діяти "жовті" графіки погодинних відключень. Електропостачання відбуватиметься за схемою 3/3.

Діятиме такий графік:

1 черга: 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00,

2 черга: 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00.

Відключення світла на Івано-Франківщині

1 черга:

Електропостачання буде подано для 1 черги у такі години: з 09:00 до 13:00, з 17:00 до 21:00

2 черга:

Електропостачання буде подано для підчерги 2.1 і 2.2 у такі години: з 11:00 до 15:00, з 19:00 до 23:00

Електропостачання буде подано для підчерги 2.3 і 2.4 у такі години: з 05:00 до 09:00, з 13:00 до 17:00, з 21:00 до 24:00

3 черга:

Електропостачання буде подано для підчерг 3.1 та 3.2 у такі години: з 07:00 до 09:00, з 13:00 до 17:00, з 21:00 до 24:00.

Електропостачання буде подано для підчерг 3.3 та 3.4 у такі години: з 07:00 до 11:00, з 15:00 до 19:00, з 23:00 до 24:00.

Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована 4 черга.

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 07:00 до 12:00 та з 16:00 до 21:00. Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 12:00 до 16:00

На Одещині ввели аварійні відключення

Через чергову російську терористичну атаку наразі в Одесі відбуваються аварійні відключення світла. В області тривають екстрені відключення.

Енергетики ДТЕК та НЕК Укренерго вже роблять все можливе, щоб повернути світло в оселі мешканців Одещини.

Чи буде світло на Дніпропетровщині

Сьогодні у регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

На Львівщині з’явився новий графік відключення світла

Певна стабілізація ситуації в енергосистемі України дозволила львівським енергетикам сформувати графік подачі електроенергії для споживачів. Електроенергія подаватиметься двічі на добу по чотири години (разом – 8 годин). В інші години доби слід бути готовим до відключень.

Перелік споживачів у групах оновлений та скоригований, тобто групи могли змінитись.

Графік подачі електроенергії розроблений для трьох груп споживачів.

Відключення світла на Львівщині / фото "Львівобленерго"

На Вінниччині відключать електрику

В обленерго опублікували графік обмеження електроспоживання на 13 грудня:

1 черга: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00

2 черга: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00

3 черга: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00

Черговість планових відключень можна переглянути за посиланням.