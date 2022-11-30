В Україні тривають екстрені відключення: в яких регіонах не буде світла 30 листопада

В останній день осені в Україні знову вимкнуть електроенергію. Тому заздалегідь необхідно зарядити свої гаджети.

У деяких областях застосовують екстрені відключення світла. Де не буде електрики 30 листопада – розповість 24 канал.

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У Києві – екстрені відключення світла

30 листопада у столиці графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами Укренерго, іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації,

– зазначили у ДТЕК.

Що з електропостачанням на Львівщині

На Львівщині залишається діючим період відключень 4 – 8 – 4 – 8, де чотири години – подача електроенергії, а вісім годин – її відсутність.

У Львові та області тривають аварійні відключення. Виділений ліміт навантаження для Львівщини покриває лише 50% загальних потреб області. Це наслідок ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури та дефіциту потужності в енергосистемі України.

Під аварійні відключення потрапляють більшість споживачів Львівщини, окрім об’єктів критичної інфраструктури. Графіки відключень, які були оприлюднені раніше, не діють.

Рівненщина залишиться без світла

Графіки відключень електроенергії 30 листопада:

Місто Рівне – тут.

Рівненська область – тут.

Мешканці Прикарпаття сидітимуть без електрики

На Прикарпатті 30 листопада орієнтовно електропостачання буде подано:

Для 1 черги: з 2:00 до 4:00, з 8:00 до 10:00, з 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00.

Для 2 черги: з 0:00 по 2:00, з 4:00 до 6:00, з 10:00 до 12:00, з 16:00 до 18:00, з 22:00 по 24:00

3 черга поділена на підчерги:

Електропостачання для адрес, що потрапили в підчерги 3.1 та 3.2 буде подано у такі години: з 0:00 по 2:00, з 4:00 до 8:00, з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 20:00

Електропостачання для адрес, що потрапили в підчерги 3.3 та 3.4 буде подано у такі години: з 2:00 до 4:00, з 6:00 по 8:00, з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 20:00

Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення буде застосована 4 черга. Знеструмленою 4 черга буде з 6:00 до 10:00 та з 16:00 до 20:00.

Час увімкнень та вимкнень може відрізнятись на 10 – 15 хвилин, необхідних для того, щоб перемкнути черги за командою диспетчера.

Яка ситуація зі світлом на Сумщині

Через дефіцит потужності в енергосистемі в Сумській області введені аварійні відключення електроенергії.

"Щоб стабілізувати навантаження на електромережі, фахівці "Сумиобленерго" змушені, крім планових вимкнень, по місту Суми та області застосовувати аварійні відключення електроенергії за розпорядженням Укренерго", – повідомили у компанії.

На Одещині діють екстрені відключення

30 листопада у регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

Що відбувається з електрикою на Запоріжжі

30 листопада з 7 ранку погашається друга черга. Підключення споживачів другої розпочнеться о 10:00, якщо рівень енергоспоживання залишиться в межах лімітів.

Згодом повідомили, що через перевищення обсягів споживання електроенергії у Запорізькій області екстрено погашається третя черга споживачів. Друга черга залишається відключеною.

Це вимушений крок, покликаний терміново знизити рівень споживання електроенергії, аби уникнути аварійних відключень.

Чернівецька область – без світла

Графік стабілізаційних відключень електропостачання у Чернівецькій області 30 листопада можна подивитись за посиланням.

На Полтавщині ввели погодинні відключення світла

Електроенергія може бути відсутня також і з інших причин, наприклад, через аварійні ситуації, ремонт в мережах або несправну проводку в оселі.

Графік погодинних відключень у Полтавській області:

Перша черга:

2:00 – 4:00

8:00 – 10:00

14:00 – 16:00

20:00 – 22:00

Друга черга:

4:00 – 6:00

10:00 – 12:00

16:00 – 18:00

22:00 – 24:00

Третя черга:

0:00 – 2:00

6:00 – 8:00

12:00 – 14:00

18:00 – 20:00

У випадку недотримання лімітів споживання електроенергії, тривалість відключення може збільшуватися. Потрібно економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота електромереж області.

У Полтавській ОВА заявили, що сьогодні на Полтавщині застосували погодинні відключення. Але обленерго вимушене вимикати відразу по дві черги. Тож 2 години світло в оселях буде, 4 години – ні. Такі відключення впроваджують, тому що область отримала ліміти, за якими неможливо повноцінно застосовувати графіки. Якщо енергоспоживання не зменшиться, то є ймовірність впровадження навіть аварійних відключень.

Що з електропостачанням на Волині

У "Волиньобленерго" розробили графіки погодинних відключень на 30 листопада. Ознайомитись із ними можна за посиланням.

На Вінниччині застосовують графік погодинних відключень

Ситуація динамічна – можливі екстрені відключення поза графіком у разі, якщо в Укренерго буде необхідність збалансувати енергосистему.

Корегування по часу знеструмлення на 30 листопада:

6:00 – 8:00 (споживачі залучені у 1 та 2 чергах),

8:00 – 10:00 (споживачі залучені у 2 та 3 чергах),

10:00 – 12:00 (споживачі залучені у 1 та 3 чергах),

12:00 – 14:00 (споживачі залучені у 1 та 2 чергах),

14:00 – 16:00 (споживачі залучені у 2 та 3 чергах),

18:00 – 20:00 (споживачі залучені у 1 та 2 чергах),

20:00 – 22:00 (споживачі залучені у 2 та 3 чергах),

22:00 – 00:00 (споживачі залучені у 1 та 3 чергах).

Дніпряни знову без світла

30 листопада на Дніпропетровщині також відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

Нагадаємо, гендиректор Yasno Сергій Коваленко заявляв, що через російські обстріли є випадки, коли люди не мають електрики по декілька днів. Головна мета зараз – зробити так, аби світло з'являлось у кожній оселі бодай на 2 – 3 години.

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