Енергетики вимушені вводити жорсткіші обмеження, – Офіс Президента про ситуацію зі світлом

Цієї ночі росіяни знову вдарили по об'єкту енергетичної інфраструктури. Через це енергетики вимушенні вводити ще жорсткіші обмеження подачі електроенергії.

Так, сьогодні вночі російські терористи знову атакували енергетичну інфраструктуру. Пошкоджено обладнання в центральних областях.

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У центральних регіонах введуть жорсткіші обмеження

Через терористичні атаки окупантів, щоб не допустити повного знеструмлення центрального регіону, енергетики змушені вводити жорсткіші обмеження.

В Офісі Президента розповіли, що величина необхідного обмеження електроенергії в Києві, Київській області, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях буде регулюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі.

Продовжуємо працювати разом з представниками обласних військових адміністрацій, міста Києва, Укренерго, Міненерго та ДТЕК над вирішенням питання,

– запевнив Кирило Тимошенко.

Для чого в регіонах вимикають світло

В Укренерго пояснили, що в цей час триває ремонт пошкодженої ракетними обстрілами інфраструктури магістральних мереж. Також, можливо, що коли у вас немає світла, то саме в цей момент через ушкодження певних електростанцій є дефіцит їх потужності в мережі саме вашого регіону. А інші регіони не можуть поділитися потужністю через те, що їх мережі також пошкоджені ракетними ударами та ударами дронів. Саме через це вводяться тимчасові обмеження електропостачання.

Отже, поки ви перебуваєте тимчасово без світла і струму, в цей час наші енергетики лагодять мережі і відновлюють підстанції в надскладних умовах за будь-якої погоди,

– розповіли в Укренерго.

Ощадливе споживання електроенергії може допомогти уникнути примусових відключень. Чим менше споживання, то менша ймовірність, що необхідно буде застосувати відключення. Навіть невеликий відсоток економії допомагає енергетикам забезпечувати стале балансування енергосистеми.



Як економити електроенергію щодня / Інфографіка 24 каналу

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