Ситуація покращується: в Укренерго анонсували перехід на планові відключення світла
Ситуація в енергосистемі України покращується щодня. Наразі енергетики намагаються збільшити обсяг генерації.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону. Він анонсував перехід на планові відключення світла.
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В Україні незабаром зможуть перейти на планові відключення світла
Ситуація покращується щодня. Тому що ключове для нас – збільшити обсяг генерації. Відповідно, чим більше з кожним днем ми збільшуємо обсяг генерації, тим більше це скорочує дефіцит в енергосистемі,
– заявив Галущенко.
За його словами, якщо не буде подальших обстрілів енергосистеми, то ми побачимо, що в найближчій перспективі стабілізують та скоротять час відключення світла. Ба більше, це вже будуть планові відключення.
Міністр наголосив, що з точки зору наявності газу і вугілля – причин для нестабільної роботи енергосистеми немає. Втім, є пошкодження в генераціях, які неможливо швидко відновити.
Дефіцит електрики в Україні складає 27%
Станом на 30 листопада виробники електроенергії забезпечують 73% споживання електрики в Україні. Дефіцит потужності складає 27%. Поступово зростає потужність генерації, що дозволить дещо зменшити дефіцит в енергосистемі.
Як повідомили в Укренерго, до всіх операторів системи розподілу доведені ліміти споживання по кожній області. Перевищення лімітів споживання призводить до необхідності застосування аварійних відключень для уникнення перевантаження мереж та забезпечення балансу в енергосистемі.
Нагадаємо, що графіки відключень складають та безпосередньо застосовують обленерго. При цьому обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами. Перелік обленерго можна знайти за посиланням.
Яка ситуація зі світлом в Україні
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що масованими ракетними атаками окупанти хочуть "заморозити Україну та вчинити черговий геноцид українського народу". Однак удари ворога не зможуть нас скорити.
- До речі, головний виконавчий директор YASNO Сергій Коваленко заявив, що енергосистема Києва вкладалася в обмеження лише кілька годин, а далі споживання зростало. Це не стало несподіванкою, адже й самі обмеження від Укренерго досі значні. Попри це у столиці ситуація наближається до стабілізації і нормальних графіків.
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