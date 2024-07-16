Відключень світла стане менше: у Держенергонагляді відповіли, коли та завдяки чому
Найближчими тижнями аномальна спека в Україні спаде, що має покращити ситуацію зі світлом. Адже навантаження на енергетичну систему стане менше.
Про це повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян в етері телемарафону, інформує 24 Канал.
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За його словами, відключень стане менше у зв'язку із нормалізацією температурних режимів, які зараз значно вище кліматичної норми.
"Як тільки вони стануть ближче до норми, обсяги запроваджених графіків очікувано знизиться", – розповів Слободян.
Світла стане більше
Крім того, за словами представника Держенергонагляду, наразі у цілодобовому режимі тривають аварійно-відновлювані роботи, що також матиме позитивний вплив.
"Сподіваємось уже найближчим часом, але про детальні плани з відновлення та зі зрозумілих причин я більш детально розповісти не можу", – додав він.
Ситуація в енергосистемі
До слова, нараз ситуація в енергосистемі України досить складна. Так, сьогодні, 16 липня застосовують навіть аварійні відключення. Мова про Харківську, Сумську, Полтавську, Запорізьку, Донецьку, Дніпропетровську, Кіровоградську області.