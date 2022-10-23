Відключення світла в Україні: корисні поради, як вибрати генератор

Росіяни масовано атакують енергетичну інфраструктуру України. Через це довелося запровадити тимчасові відключення електроенергії. Експерти стверджують, що відновити світло допоможе генератор.

Так, за допомогою генератора можна забезпечити електроенергію у будівлі навіть під час блекауту. 24 канал зібрав поради експертів, який прилад краще обрати.

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Як підібрати генератор

Експерти запевняють, що при виборі генератора, по-перше, варто звернути увагу на потужність. Зокрема, треба вирахувати, скільки енергії споживають усі прилади. З детальним алгоритмом розрахунків можна ознайомитися за посиланням.

Для дому може підійти генератор з потужністю 3 кіловат. Експерти кажуть, що цього вистачить для звичайної побутової техніки. Ви зможете користуватися приладами першої необхідності. Втім, не одночасно.

Для приватного будинку краще обрати генератор з потужністю 5 кіловат. Втім, власникам великих будинків знадобиться 10 кіловат.

Натомість генератори з великою потужністю – 50 – 100 кіловат зазвичай використовують як автономне джерело енергії у промисловій сфері.

Класифікація генераторів: який вид найкраще обрати

Виділяють чотири види генераторів. Зокрема, бензинові, дизельні, газові та комбіновані. Втім, експерти переконують, що паливо можна обрати на власний розсуд. Найпопулярніші бензинові та дизельні.

Тим часом варто звернути увагу на кількість фаз. Зазвичай, у приватних будинках однофазова мережа, тому й генератор знадобиться відповідний. Втім, перед покупкою, краще уточнити інформацію.

Також треба врахувати тип запуску. Одні генератори доведеться вмикати вручну, інші ж – запрацюють одразу після того, як зникне електроенергія. Зазначимо, що вартість генератора залежить від його характеристик.

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