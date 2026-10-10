Росія використовує нову тактику ударів по енергетиці: в Укренерго пояснили причину відключень

Окупаційні війська почали прицільно знищувати системи передачі та розподілу електроенергії. Через це у низці регіонів регулярно зникає світло навіть за умови стабільної генерації в країні.

Про зміну ворожої тактики повідомили в Укренерго.

Яку тактику використовує Росія?

За даними енергетиків, росіяни тепер зосередилися на ударах по лініях, які забезпечують доставлення струму до споживачів. Це змушує фахівців шукати обхідні шляхи для живлення міст.

Електроенергію доводиться передавати за сотні кілометрів, що ніколи не передбачалося жодними проєктами,

– зазначає Укренерго.

Через постійні обстріли мереж струм доводиться перенаправляти за резервними маршрутами. Саме тому з початку жовтня мешканці кількох областей стикаються з локальними обмеженнями електропостачання.

Ситуацію також ускладнюють постійні повітряні тривоги, які заважають енергетикам оперативно відновлювати пошкоджені об'єкти.

У компанії наголосили, що ощадливе споживання електроенергії допоможе зменшити навантаження на мережі та скоротити тривалість вимушених знеструмлень.

Ворог намагається не лише пошкодити локальні мережі, а й ізолювати цілі регіони. Як заявив Іван Плачков, окупанти цілеспрямовано б'ють по високовольтних опорах та переходах через Дніпро, щоб розділити енергосистему на лівобережну та правобережну частини.

Нагадаємо, раніше ми писали, що журналісти отримали доступ до секретного російського плану. Згідно з цим документом, агресор має намір знищити до 90% електро- та теплопостачання у Києві, Харкові та Одесі, атакуючи підстанції та критичні вузли атомних електростанцій.