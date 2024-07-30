Що буде з енергосистемою взимку: прогноз фахівця центру Разумкова

Упродовж наступних трьох місяців прогнозують мінімальні відключення світла. Оскільки блоки будуть виходити з ремонту, а погода буде сприяти зменшенню споживання електричної енергії.

А в осінній та зимовий період прогнозується дефіцит електроенергії. Це 24 Каналу заявив директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко.

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"В осінній, зимовий період я прогнозую, що буде дефіцит електричної енергії. Але є всі шанси говорити про те, що ми зможемо зберегти цілісність енергетичної системи. Якогось системного блекауту не станеться. Проте ще дуже багато потрібно працювати", – підкреслив він.

Директор енергетичних програм центру Разумкова зазначив, що це якщо виносити за дужки питання системних та потужних атак Росії на енергетичну інфраструктуру України, які були з березня по червень.

Відключення світла в Україні: останнє

Радник прем’єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко зауважив, що наступні кілька місяців в Україні можуть бути мінімальні відключення світла. Після зменшення спеки та до настання холодів енергосистема України перебуватиме у відносному балансі.

Голова Укренерго Володимир Кудрицький закликав українців економно споживати електроенергію. Зокрема, він попросив переносити енергоспоживання наразі на денні години, з 11-ї до 15-ї.

Зауважимо, що у середу, 31 липня, відключення світла по Україні не прогнозуються.