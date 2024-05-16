У цих умовах нам доведеться жити до серпня, – радник Шмигаля про повернення відключень світла

В Україні 16 травня діють графіки відключень світла. Радник прем'єр-міністра розповів, скільки нам доведеться жити у такому режимі.

На пресконференції в Медіацентрі Україна-Укрінформ висловив радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК Укренерго Юрій Бойко розповів, що відключення світла можуть тривати до серпня – вересня цього року. Взимку дефіцит в енергосистемі буде навіть за високих температур.

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Обмеження могли початись пізніше

За словами Бойка, у серпні – вересні очікують незначне покращення через цілу сукупність факторів.

Зокрема, у цей період атомна генерація виходитиме з активної фази ремонтів, а в енергосистемі ще буде присутня велика кількість сонячної генерації. Водночас навантаження знизиться через те, що має бути тепла погода.

Якщо говорити про травень, то ці обмеження могли розпочатися трохи пізніше, якби не така холодна погода,

– пояснив Бойко.

Він зауважив, що зі зниженням температури почали активно використовувати обігрівачі й в енергосистемі утворився дефіцит навіть з урахуванням активного імпорту електроенергії. Для того, аби втримати енергосистему у збалансованому стані й не допустити аварій, диспетчери були вимушені застосовувати вимкнення споживачів.

Він також сказав, що зима буде "невідворотно важкою". Шансів на відновлення знищеної за два місяці генерації у повному обсязі немає, тому уникнути дефіциту не вдасться.

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