Регулярні відключення світла стануть звичним явищем для українців, – The Economist

Журналісти The Economist пишуть, що відключення світла стануть регулярним явищем для українців. Це пов'язано з браком часу та грошей на відновлення енергосистеми нашої держави.

Автори матеріалу пишуть, що в Україну залишилося надто мало часу до зими й надто мало мільярдів доларів, необхідних для встановлення кількох сотень малих електростанцій, відновлення розбомблених електростанцій або будівництва вітрових і сонячних електростанцій.

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Що пише The Economist про відключення світла взимку

Видання пише, що у відповідь на постійний дефіцит електроенергії українці впровадили різні стратегії для адаптації та підтримки функціональності. Малі підприємства оснастили себе дизельними генераторами, тоді як середні заводи інвестували в газові турбіни, що дозволило їм навіть продавати надлишки електроенергії назад у національну мережу.

Кафе перетворилися на коворкінги, а всі будівлі обладнані генераторами для живлення ліфтів. Крім того, люди почали купувати акумулятори для домашнього використання, забезпечуючи собі доступ до Wi-Fi та USB-ламп під час відключень електроенергії,

– пише The Economist.

Водночас генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко повідомив, що цього року було пошкоджено 90% генерувальних потужностей компанії. Починаючи з березня, серія цілеспрямованих російських атак зруйнувала теплові та гідроелектростанції, а також об'єкти сонячної енергетики.

Напередодні вторгнення потужність електростанцій в Україні становила 36 гігаватів. Однак наприкінці 2022 року Росія цілеспрямовано атакувала енергетичну інфраструктуру країни, що призвело до втрати половини цих потужностей через окупацію, руйнування або пошкодження.

"Попри це, Україна доклала зусиль для відновлення частини втрачених потужностей. Минулої зими країна змогла майже задовольнити попит на електроенергію, відновивши потужність до майже 18 гігаватів", – пишуть автори.

Цього року в Україні, як пише видання, було знищено росіянами 9 гігаватів потужностей. Більшість електроенергії, що залишилася в країні, тепер виробляється на атомних електростанціях, які не постраждали від російських атак. На вулиці Києва повернулися генератори, а перебої з електропостачанням турбують кожне українське місто. Російські атаки не припиняються, а батарей протиповітряної оборони недостатньо для перехоплення всіх ракет, які застосовує Росія.

Автори зазначають, що у короткостроковій перспективі є надія, що пошкоджені електростанції можуть відремонтувати до цієї зими, щоб виробити ще 2 – 3 гігават потужності. Наразі українські інженери шукають в Європі вживане обладнання з виведених з експлуатації електростанцій радянського типу, але наскільки це реально – незрозуміло.