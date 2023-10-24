Українців лякають "багатогодинними відключеннями світла від завтра": чи загрожує країні блекаут

У мережі ширяться фейки про те, що в Україні буцімто запроваджуватимуть "багатогодинні відключення світла", а трапитися це має уже "від завтра". У компанії "Укренерго" спростували такі наративи, заявивши, що наразі генерації електроенергії в нашій країні достатньо.

Водночас представники компанії наголосили, що графіки відключень світла, які опублікували у мережі, це превентивний план стосовно ймовірних обстрілів енергетичної інфраструктури окупантами.

До теми Відключення світла в Україні: в яких областях вже є оновлені графіки

Навіщо склали графіки відключення світла по областях

В "Укренерго" наголосили, що енергосистема – складний технологічний організм, яким керує не одна людина. Тому всі аварійні відключення складалися для того, щоб області застосовували їх за дефіциту енергоспоживання.

"Укренерго" бачить споживання області в мегаватах, якщо є дефіцит електроенергії – доводить до області ліміт споживання. Фактично, диспетчер "Укренерго" встановлює для області обсяг споживання, якій обленерго немає перевищувати. Це і є наша команда,

– мовиться у дописі компанії.

Однак там заявив, що яку вулицю чи який будинок відключить обленерго, чи в якому порядку застосує графік, "Укренерго" не знає і не може на це вплинути. Головна задача компанії – зберегти цілісність і баланс об'єднаної енергосистеми, а всі інші питання розв'язує вже обленерго.

Водночас там наголосили, що диспетчер "Укренерго" може застосувати спеціальні графіки відключення світла, якщо команда компанії не виконується й область значно перевищує доступний для неї ліміт енергоспоживання.

"Тоді диспетчер Укренерго, щоб уникнути більш серйозних наслідків, вимушений застосувати спеціальний графік аварійних відключень. Але при цьому він також не бачить, які будинки або квартири відключені від електропостачання", – сказали у компанії.

В "Укренерго" також додали, що масовані ракетно-дронові атаки росіян спрямовані на те, що позбавити українську енергосистему керованості, зокрема, щоб диспетчери не могли ані відключити, ані включити електроенергію. Однак у компанії запевнили, що готові до спроб країни-агресорки повторити спробу занурити Україну в блекаут, як і взимку 2022 – 2023 року.

Чи потрібно чекати тотальних блекаутів наразі

В "Укренерго" наголосили, що на питанні відключень світла та блекаутів в Україні грають недоброчесні журналісти та автори телеграм-каналів. Адже наразі ніхто не знає розкладу російських ракетних чи дронових атак.

Наголошуємо ще раз – наразі українська енергосистема має достатньо електроенергії, щоб забезпечити потреби всіх споживачів. Якщо не буде обстрілів – "Укренерго" зараз не бачить передумов для дефіциту та відключень,

– підкреслили у компанії.

Там закликали громадян не вестися на заголовки й твердження про те, що хтось точно знає точний план ворога. Адже це все спроби як розхитати українське суспільство, так і "заробити тридцять срібняків" на заходах на той чи інший телеграм-канал.

Наостанок там закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації й підписатися на їхні сторінки у соціальних мережах.

Що сказали про відключення світла у Міненерго