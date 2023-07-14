Відключення світла взимку можливі навіть за відсутності нових обстрілів

Навіть за відсутності нових обстрілів взимку в Україні можливі відключення світла. Можуть бути відчутні проблеми з генерацією.

Про це заявив виконавчий директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко. За його словами, споживання електроенергії навіть улітку зростає, а на піку взимку воно буде ще більшим.

Зверніть увагу Ця зима буде складнішою, ніж минула, – енергетики

Чи можливі відключення світла взимку

Як розповів Харченко, наразі ведуться розрахунки та моделюються різні сценарії. Який з них реалізується – прогнозувати важко.

Споживання навіть улітку зростає, а на піку взимку воно буде ще більшим,

– зазначив він.

Експерт вважає, що якщо Запорізької АЕС у системі не буде, то в нас будуть досить відчутні проблеми з генерацією.

"Розмір цього дефіциту, як мені особисто вбачається, перекрити імпортом ми не зможемо. Просто стільки імпорту ми не затягнемо. Тому взимку цілком можуть бути обмеження", – наголосив Харченко.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук вважає, що під час осінньо-зимового періоду споживання електроенергії зростатиме. Таким чином, Україна буде споживати більше і може виникнути значно більший дефіцит, який не вийде покрити імпортом.

Який це буде обсяг? Покаже ситуація, тому що сильно впливатиме температура повітря. Наприклад, кожні –5 градусів у Києві – це плюс 100 МВт споживання. Чим буде холодніше, тим більшим буде дефіцит. Коли імпорту бракуватиме, систему доведеться балансувати відключеннями,

– підкреслив Сахарук.

Ця зима буде складнішою

Фахівці вважають, що ця зима теж може бути нелегкою. Ключовий ризик – обстріли інфраструктури. Адже в окупантів досі залишається можливість завдання ударів.

Так, ймовірність нових атак на енергетику вкрай велика, і тоді аварійні ситуації та відключення неминучі.