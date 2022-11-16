Україні потрібно підготуватися до кількох важких днів із енергопостачанням, – Укренерго

Росіяни вкотре завдали ракетних ударів по енергетичних об’єктах України. Через це українцям потрібно підготуватися до важких умов електропостачання як мінімум на найближчі кілька днів.

Про це повідомив голова Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону. За його словами, прогнозувати повернення планових відключень ще рано.

До теми Наймасованіша атака по Україні за весь час: у частині областей поступово відновлюють світло

Україні потрібно підготуватися до відключень світла

Як розповів Кудрицький, Україні потрібно підготуватися до важких кількох днів. У нас найбільша ракетна атака, а через день-два починається похолодання, що призводить до підвищення споживання електроенергії.

Очільник Укренерго зазначив, що час для атак був обраний окупантами невипадково, але енергетики знають, що робити.

Ми перебуваємо в активній стадії подолання наслідків сьогоднішніх атак. По всій Україні відбулися відключення. Ми це зробили, щоб утримати баланс в енергосистемі, щоб запобігти повному знеструмленню нашої країни,

– розповів Кудрицький.

Він наголосив, що перебої енергозабезпечення можуть спричинити перебої з наданням житлово-комунальних та інших послуг, зокрема теплопостачання та зв'язку, тому зусилля енергетиків спрямовані передусім на запит об'єктів критичної інфраструктури.

На сьогодні найскладніша ситуація залишається на заході, у центральному та північному регіонах, але вона змінюватиметься в міру підключення мереж.

Ситуація зі світлом дуже серйозна

Кудрицький також повідомив, що з початку жовтня це вже шоста масована атака на енергетичну інфраструктуру країни, цього разу найбільша – близько 100 ракет.

"Атака здійснена з цинічним розрахунком – в момент початку пікового споживання, щоб енергетикам було важче справитися з навантаженням. Ситуація серйозна, головне завдання Укренерго на цю хвилину: зберегти керованість енергосистеми. Саме для цього застосовуються аварійні відключення. Якщо ми запроваджуємо відключення – значить система все ще керована. Від чого ми захищаємо всіх – від колапсу енергосистеми, на який сподівається ворог", – підкреслив очільник Укренерго.

Кудрицький рекомендував набрати запаси води, зарядити акумулятори та мобільні телефони.

Нагадаємо, прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок російської атаки 15 листопада вражено високовольтні підстанції та ТЕЦ. У центральному та східному регіонах довелося застосувати графіки аварійних відключень. У Києві – спеціальні графіки екстрених відключень. Знеструмлення спостерігаються майже у всіх областях нашої держави.

Варте уваги – Чи буде у Києві термінова евакуація: дивіться відео