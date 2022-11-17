Де в Україні вимикатимуть світло: графіки на 17 листопада

17 листопада в Україні тривають відключення електроенергії. Це пов’язано зі значними пошкодженнями важливої енергетичної інфраструктури.

Яка ситуація в Україні зі світлом і де будуть відключення – читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми "Планові відключення закінчаться не скоро": експерт розповів в якому зараз стані енергосистема

У Києві можливі екстрені відключення світла

За розпорядженням Укренерго 17 листопада проводять стабілізаційні відключення світла згідно з графіками на сайті ДТЕК Київські електромережі.

Однак пошкодження енергетичної інфраструктури значні. Тому можливі екстрені відключення поза графіками, якщо в Укренерго буде необхідність додатково збалансувати енергосистему. Про них повідомлять додатково.

Просимо і надалі споживати електроенергію помірно. Це найкраща підтримка енергетиків у цей складний період!

– зазначили у ДТЕК.

У Рівному – стабілізаційні відключення

17 листопада у Рівному триватимуть стабілізаційні відключення електропостачання. Графік вимкнення світла можна переглянути за посиланням.

Також є графік відключень по області – його можна подивитися тут.

Місцева влада зауважила, що можливі аварійні відключення через перенавантаження мереж. У таких випадках графіки планових відключень можуть відрізнятися від фактичних.

На Чернігівщині ввели нові графіки

На Чернігівщині ввели нові графіки обмеження споживання електроенергії. Перелік адрес, які внесені до груп відключень електроенергії, міститься на сайті "Чернігівобленерго" або за посиланням.



Графіки відключень світла на Чернігівщині / скриншот



На Чернігівщині не буде світла за новими графіками / скриншот

На Львівщині запровадили цілодобовий графік відключень

Через масовані ракетні удари росіян енергетична інфраструктура України сильно постраждала. Від 17 листопада у Львівській області запроваджують цілодобовий графік погодинних відключень.

Відтепер обмеження "Укренерго" триватимуть не лише у період з 7:00 до 22:00, але й упродовж усієї доби. З оновленим графіком віялових відключень можна ознайомитися тут.

Відключення триватимуть 4 години, однак кожній групі споживачів електроенергію вимикатимуть двічі на день. Тобто, сумарно світла не буде орієнтовно 8 годин.



Погодинні відключення світла 17 листопада / скриншот з Львівобленерго

На Прикарпатті діють графіки вимкнень світла

У зв’язку з критичною ситуацією в енергосистемі України внаслідок ракетних обстрілів від 17 листопада графік вимкнень на Прикарпатті діятиме цілодобово.

Час відсутності електроенергії складатиме по 4 години, однак вимкнення відбуватимуться кілька разів на добу, без дотримання чітких годин по графіках погодинних відключень.

Волинь буде без світла

17 листопада впроваджені планові графіки погодинного відключення електроенергії у Волинській області.

З детальним графіком відключень у Луцьку та в селах можна ознайомитись за посиланням.

В Одеській області позапланово вимикають світло

В Одеській області 17 листопада триватимуть екстрені відключення світла.

Позапланові відключення діяли в регіоні 16 листопада. Графіки аварійних відключень, складені раніше, наразі не діють. У ДТЕК зазначають, що ситуація в енергосистемі напружена й екстрені відключення проводять через російські ракетні обстріли 15 листопада.

Варте уваги – Чи буде у Києві термінова евакуація: дивіться відео