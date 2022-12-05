Графіки стабілізаційних відключень повертаються: де не буде світла 5 грудня

5 грудня по всій Україні триває відключення електроенергії. У багатьох регіонах ввели планові графіки.

Ситуація в енергосистемі залишається напруженою. Яка ситуація зі світлом в Україні 5 грудня – читайте далі у матеріалі 24 каналу.

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4 області повертаються до графіків стабілізаційних відключень

В ДТЕК зазначили, що з 5 грудня в 4 областях повертаються до графіків стабілізаційних відключень. Мовиться про:

Київську область,

Дніпропетровську область,

Одеську область,

Донецьку область.

Що відбувається зі світлом на Рівненщині

Графіки відключень електроенергії 5 грудня:

Якщо ліміти потужностей дозволятимуть, "Рівнеобленерго" не обмежуватиме електропостачання і, попри графіки, продовжуватиме його забезпечувати.

Сумщина залишиться без світла

5 грудня у Сумах та області будуть застосовані три черги графіків у режимі -2/+4 години. Зауважимо, що аварійні вимкнення теж можуть бути.

Сьогодні обленерго вимушені були дещо відійти від діючих ГПВ. Це пов’язано з перевищенням лімітів споживання енергії. Тому деяким жителям області довелося провести без живлення додаткові години,

– зазначили в ОВА.



Відключення світла на Сумщині / Сумська ОВА

Аби надалі цього не траплялося:

пам‘ятайте про ощадне використання електроенергії;

не вмикайте одразу декілька потужних приладів у розетку;

особливо будьте економні в години пік, коли наша енергосистема максимально навантажена.

Що буде зі світлом на Івано-Франківщині

1 черга:

Електропостачання буде подано для підчерг 1.1 та 1.2 у такі години: з 2:00 до 6:00, з 8:00 до 12:00, з 16:00 до 18:00, з 20:00 до 22:00.

Електропостачання буде подано для підчерг 1.3 та 1.4 у такі години: з 2:00 до 6:00, з 10:00 до 14:00, з 18:00 до 22:00.

2 черга:

Електропостачання буде подано для підчерг 2.1 та 2.2 у такі години: з 0:00 до 2:00, з 4:00 до 6:00, з 8:00 до 10:00, з 14:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00.

Електропостачання буде подано для підчерг 2.3 та 2.4 у такі години: з 0:00 до 2:00, з 6:00 до 10:00, з 14:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00.

3 черга:

Електропостачання буде подано для підчерг 3.1 та 3.2 у такі години: з 0:00 до 2:00, з 6:00 до 8:00, з 12:00 до 16:00, з 18:00 до 20:00, з 22:00 до 24:00.

Електропостачання буде подано для підчерг 3.3 та 3.4 у такі години: з 2:00 до 4:00, з 6:00 до 8:00, з 10:00 до 14:00, з 18:00 до 22:00.

Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення буде застосована 4 черга. Знеструмленою 4 черга буде з 7:00 до 12:00 та з 16:00 до 21:00.

Чи буде електрика на Львівщині

Певна стабілізація ситуації в енергосистемі України дозволила львівським енергетикам сформувати графік подачі електроенергії для споживачів.

Електроенергія подаватиметься двічі на добу по чотири години (разом – 8 годин). В інші години доби слід бути готовим до відключень.

Графік подачі електроенергії розроблений для трьох груп споживачів. Важливо, перелік споживачів у групах оновлений та скоригований, тобто групи могли змінитись. Дізнатися, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті "Львівобленерго" у розділі "Чому немає світла".



Графік відключень світла / "Львівобленерго"



Графік подачі світла / "Львівобленерго"

У Чернівецькій області діють стабілізаційні відключення

Графік стабілізаційних відключень електропостачання у Чернівецькій області 5 грудня можна подивитись за посиланням.



Відключення світла у Чернівецькій області / "Чернівціобленерго"

Світло на Полтавщині

5 грудня Укренерго довело ліміт по потужності у Полтавській області на денний час в 396 МВт та 325 МВт на нічний час. Через перевищення споживання електроенергії, з 8:00 відключені дві черги одночасно по графіку погодинних відключень.

Дніпропетровщина повертається до стабілізаційних вимкнень

З 5 грудня Дніпропетровщина повертається до графіків стабілізаційних відключень. Перевірити наявність вимкнень та ознайомитись з графіком можна тут.

Як вимикатимуть світло на Хмельниччині

Опубліковано графік відключення електроенергії на Хмельниччині 5 грудня. До якої черги належить ваш будинок – можна переглянути тут.



Відключення світла на Хмельниччині / "Хмельницькобленерго"

На Вінниччині діють погодинні відключення світла

В обленерго опублікували графік погодинного знеструмлення у Вінницькій області на 5 грудня:

1 черга: 00:00-02:00, 06:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00

2 черга: 08:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00

3 черга: 04:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00.

Що відбувається з електроенергією на Черкащині

Сьогодні на Черкащині, окрім деяких ОТГ Уманського району, продовжують діяти графіки відключень 2/4. Про це повідомили у пресслужбі "Черкасиобленерго". Тобто на 2 години вимикатиметься та на 4 години вмикатиметься світло.