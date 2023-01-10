В Україні зріс дефіцит потужності й в нічні години: у Зеленського назвали причини
Джерело:телеграм Кирила Тимошенка
Ситуація з енергозабезпеченням залишається складною. Водночас споживання електроенергії 10 січня зросло.
Про це під час брифінгу розповів заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко.
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В Україні зріс дефіцит потужності й в нічні години
Тимошенко зазначив, що в більшості регіонів 10 січня зросло споживання електроенергії через низьку температуру, посилену сильним вітром.
Також зросло споживання промисловістю та бізнесом, що є звичним для робочого дня. Внаслідок цього зріс дефіцит потужності, в тому числі й в нічні години.
Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і Запорізька АЕС, потужності якої дозволили б повною мірою покрити потребу в електроенергії,
– зауважив заступник голови ОП.
За його словами, тому для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовуються аварійні відключення.
"Команда президента, уряд, парламент, Збройні Сили України, українці, а також численні міжнародні партнери, продовжуємо тримати оборону. Ми – українці, і ми переможемо", – підсумував Тимошенко.
У багатьох областях України ввели аварійні відключення
- Укренерго розподілило денні та нічні ліміти споживання для всіх областей. Однак у багатьох регіонах ці ліміти перевищені, тому довелося застосувати аварійні відключення.
- Водночас у деяких областях поривчастий вітер пошкодив мережі розподілу операторів. На місцях вже працюють ремонтники.
- У прифронтових регіонах на Сході та Півдні країни ситуація зі світлом складна. Загарбники завдають значних пошкоджень місцевим електромережам.