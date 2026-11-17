У середу, 18 листопада, у частині областей України протягом усієї доби застосовуватимуть планові знеструмлення. Для побутових споживачів діятимуть відключення від 1 до 3 черг.

Промисловим підприємствам обмежать потужність. Про це повідомили в Укренерго.

Яка ситуація в енергетиці?

В компанії зазначили, що в частині областей протягом доби діятимуть стабілізаційні відключення:

для промисловості – графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг).

В Укренерго підкреслили, що головною причиною повернення до стабілізаційних заходів залишаються наслідки масованих російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури країни.Наразі ремонтні та аварійні бригади працюють у цілодобовому режимі над лагодженням пошкодженого високовольтного обладнання та магістральних мереж, аби відновити стабільне електропостачання.

Точний розклад знеструмлень за конкретними адресами громадянам радять відстежувати безпосередньо на офіційних сайтах і сторінках своїх операторів систем розподілу. Фахівці зауважують, що ситуація в енергосистемі динамічна, тому протягом дня можливі корективи.

Зазначимо, що країна-агресорка регулярно атакує українську критичну інфраструктуру. У вівторок, 17 листопада, російські війська знову завдали цілеспрямованого удару по енергетиці Київської області. Цього разу ворог пошкодив один із важливих об'єктів у Бориспільському районі, який зазнає руйнувань уже вдруге за останній місяць.