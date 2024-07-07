Чому світло вимикають навіть уночі: у ДТЕК розповіли про плачевну ситуацію

В Україні продовжують діяти графіки погодинних відключень. Електроенергію вимикають навіть уночі по буднях, коли споживання і так низьке. У ДТЕК пояснили про що це може свідчити.

6 – 7 липня в Україні не вимикали світло майже пів дня. У ДТЕК пояснили, що цього вдалося досягти за рахунок зменшення споживання електроенергії у вихідні дні. Крім того, було дуже тепло і сонячно, що дозволило активізувати роботу сонячних електростанцій.

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Чому світло вимикають уночі

За словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, вимкнення світла навіть у нічні години свідчить про те, що внаслідок російських атак Україна втратила 9 гігават встановленої потужності.

Загалом це базова генерація, яка працювала і може працювати вночі. Через те, що вночі немає сонця і зазвичай гідроелектростанції закачують воду, можливість виробництво електроенергії падає, а базове споживання залишається. Тому доводиться вимикати світло і вдень, і вночі,

– сказав посадовець.

Нагадаємо, що згідно з прогнозом МВФ дефіцит в Україні можна буде повністю ліквідувати у 2026 році.