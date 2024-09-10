Ця зима може бути найважчою, – Шмигаль пояснив, чому не варто говорити про години без світла

Зима в Україні з 2024 на 2025 рік, ймовірно, буде однією з найважчих. Водночас наразі точних прогнозів, по скільки саме годин може не буде світла у містах нашої держави, немає.

Про це під час пресконференції розповів Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він також висловився стосовно відновлення української енергетики після російських ударів, передає 24 Канал.

До теми Росія атакувала енергооб'єкти у восьми областях, – Міненерго

Якою може бути цьогорічна зима в енергетиці

Шмигаль наголосив, що енергетична стійкість – один з найбільших викликів уряду цього року, цієї зими та осені.

Ми успішно пройшли фактично 2,5, можемо говорити 3 зими, опалювальних сезони. Ця (зима – 24 Канал) буде не менш важкою, можливо найважчою,

– пояснив глава Кабміну.

Прем'єр-міністр наголосив, що енергетики цілодобово відновлюють розбиті росіянами об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури. Українська влада, своєю чергою, працює з партнерами без зупину, везе різне обладнання зі всього світу, децентралізує нашу енергетику і відновлює ті потужності, які можна відновити.

"Активно весь рік працюємо над децентралізацією, запустили програми для людей, бізнесу, ОСББ. Це пільгові кредити, гранти. Окремо підвищуємо автономність критичної інфраструктури, збільшуємо видобуток газу, цього року на понад 7% більше ніж минулого року, і цю зиму плануємо пройти на газі власного видобутку, що важливо", – сказав Шмигаль.

Він також зазначив, що уряд спільно з парламентом запровадили певні податкові пільги для завезення в Україну енергетичного обладнання. За словами очільника Кабміну, це сприяє відновленню енергетичної стійкості нашої держави.

Чому зараз недоцільні розмови про години без світла взимку

Денис Шмигаль також зазначив, що наразі ніхто не може сказати про або 4 години, або 16 годин, або зовсім без відключень. Тому що росіяни мають свої плани, терористичні, а саме знищення нашої енергетичної інфраструктури та продовження своєї геноцидної політики.

Ми до цього (російських атак – 24 Канал) готуємося та розуміємо, як проходити цю зиму. Ми точно її пройдемо, разом, об'єднані, підготовлені. В яких умовах ми її будемо проходити, буде видно лише в міру того, як ми будемо рухатися в цей зимовий опалювальний сезон. І сьогодні прорахувати та робити якісь сенсаційні заяви абсолютно неправильно,

– зауважив глава Кабміну.

Очільник уряду підкреслив, що українська влада захищає наші енергооб'єкти, першим, другим рівнем захисту.

"На 85% сьогодні більшість об'єктів, які мають бути захищені в першій черзі Укренерго, уже захищені. Держава виділила для цього близько 19 мільярдів гривень, Укренерго профінансувала ще 13 мільярдів гривень з коштів партнерів, які виділені як кредити", – пояснив він.

Шмигаль також зазначив, що газовидобувні підприємства теж здійснили елементи захисту. Окрім того, розвивається й активний захист це ППО, а кожен обʼєкт захищається окремо мобільними вогневими групами та індивідуальними об'єктовими засобами протиповітряної оборони.

За словами прем'єр-міністра, кожен енергообʼєкт також захистили декількома РЕБ. Працює, зокрема, і децентралізована електро і теплогенерація, встановлюють мобільні котельні.