Іван Федоров розповів, що на Запоріжжі світла взимку може не бути зовсім. Зокрема, влада області готує до цього соціальну інфраструктуру.

Глава Запорізької ОВА розповів на брифінгу 10 вересня, що вже провели перші тендерні процедури як міським комунальним підприємством "Водоканал", так і "Тепловими мережами" на закупівлю генераційних та когенераційних установок, пише 24 Канал.

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Яка ситуація на Запоріжжі

Що стосується міського водоканалу, то проведена процедура на закупівлю потужних генераторів на сумарну потужність приблизно 5 мегаватів, які мають бути поставлені протягом наступних 4 місяців на базу міськводоканалу. Нам вдалося це зробити завдяки тому, що ми змогли провести перемовини з нашими міжнародними партнерами, які 80% від закупівлі профінансують, 20% – обласний бюджет, бо в міському бюджеті на це грошей не вистачає,

– заявив глава ОВА.

Іван Федоров пояснив, що стосовно теплових мереж, то перші 3 когенераційні установки вже закуплені. Їх сумарна потужність 7,5 мегавата. За словами посадовця, Запоріжжя має отримати установки до середини листопада, до середини грудня вони будуть підключені.

Очільник Запорізької ОВА пояснив, що:

днями закінчується тендерна процедура, яку проводить UNDP на закупівлю ще 8 когенераційних установок по 2,5 мегавати;

три когенераційні установки потужністю по пів мегавата поставить уряд Нідерландів.

Цього тижня (ймовірно, 9 – 15 вересня – 24 Канал) на базі обласної адміністрації буде створена робоча група, яка займатиметься інспекцією готовності до зими. Ми змінили стандарти готовності до зими,

– пояснив Федоров.

Він уточнив, що колись достатньо було, щоб в школах, лікарнях чи інших соціальних закладах був генератор, який здатний працювати 4 години на випадок відключення світла, однак "сьогодні ми маємо готуватися до того, що світла може не бути взагалі".

Іван Федоров пояснив, що наразі одного генератора недостатньо, треба мати 2 – 3. Тож посадовець запевнив, що вони ведуть перемовини з міжнародними партнерами.