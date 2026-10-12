У вівторок, 13 жовтня, у частині регіонів України знову вимушено будуть застосовуватися заходи обмеження споживання. Причина – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Про це повідомили в Укренерго.

Як вимикатимуть світло 13 жовтня

З 06:00 до 23:59 графіки обмеження потужності діятимуть для промисловості та бізнесу.

Окрім того, з 06:00 до 23:59 введуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. Обсяг відключень – від 0,5 до 2 черг.

Увага! Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватися. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні.

Коли світло з'являється за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!

– просять енергетики.

Нагадаємо, що днями столична влада закликала жителів міста терміново підготувати індивідуальні запаси на випадок тривалих відключень світла та води. Причиною такого кроку стало стрімке збільшення кількості російських ударів по українській енергетиці останнім часом.