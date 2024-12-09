Відключення світла знову посилюються: якими будуть графіки для українців 10 грудня

В Україні у вівторок, 10 грудня, знову посиляться графіки відключення електроенергії для споживачів. Обмеження цього дня діятимуть з 07 по 22 годину.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Укренерго.

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Що буде з відключеннями світла 10 грудня

В Укренерго зазначили, що 10 грудня час застосування та обсяг обмежень будуть діяти як для побутових споживачів, так і для промисловості та бізнесу.

У побутових споживачів цього дня вимикатимуть стільки черг одночасно:

07:00 – 08:00 – одна черга відключень;

08:00 – 19:00 – дві черги відключень;

19:00 – 22:00 – одна черга відключень:

Для промисловості та бізнесу застосовувати графіків обмеження потужності також будуть з 07:00 по 22:00 годину.

У компанії наголосили, що причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

Ремонтні роботи на енергооб'єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання,

– зазначили в Укренерго.

Там також звернули увагу, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Тому актуальну інформацію про графіки відключень у регіонах можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

Також в Укренерго закликали громадян не вмикати кілька потужних приладів одночасно, коли світло з'являється за графіком.