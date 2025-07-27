Кілька міст у Донецькій області залишилися без води: оголошено графік підвезення

У низці міст на Донеччині можливі перебої з водопостачанням через аварію на електромережі. У відповідних населених пунктах розпочали підвіз води.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Дружківську міську військову адміністрацію.

Дивіться також Зруйноване ще одне відділення: чи працює "Нова пошта" у Слов'янську зараз

Що про перебої сказали в міській адміністрації?

Диспетчер ВУВКГ повідомив, що у зв'язку з аварійним раптовим відключенням електропостачання можливе скорочення або повне відключення питної води таких містах на Донеччині:

Краматорськ,

Слов'янськ,

Дружківка,

Костянтинівка.

Аварійне відключення може тривати до повного відновлення електропостачання.

У Дружківці вже оголосили графік підвезення технічної води на 27 липня. Спеціалізований транспорт працюватиме за такими адресами:

10:30 – перехрестя вулиць С. Мірошниченка / Східна,

11:00 – С. Мірошниченка / Степова,

12:00 – С. Мірошниченка / Козака Дружка,

12:30 – С. Мірошниченка / М. Грушевського,

13:00 – Остапа Вишні / Шевченка.

Нагадаємо, що 25 липня окупанти атакували Дружківку безпілотниками. Унаслідок обстрілу пошкоджено 43 будинки та поранена одна людина. Також виникли 10 осередків пожеж на території приватних домоволодінь.