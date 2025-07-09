У Миколаєві 2 дні поспіль може не бути води: мер пояснив, чому
- У Миколаєві буде відсутнє водопостачання два дні поспіль.
- Воду відключать зранку 29 липня до вечора 30 липня.
У Миколаєві не буде водопостачання 2 дні поспіль. Так, воду відключать з самого ранку 29 липня до вечора 30 липня.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.
Дивіться також У Миколаєві "Шахед" вдарив по базі Норвезької народної допомоги
Що відомо про відсутність води в Миколаєві?
В Миколаєві 2 доби може не бути води. Мер розповів, з чим це пов'язано.
Для виконання робіт по заміні насосного обладнання в інфраструктурі водомереж міста орієнтовно з 08:00 29.07 по 20:00 30.07 буде припинено водопостачання в Миколаєві,
– йдеться у повідомленні.
Міський голова звернувся до жителів регіону та закликав зробити запас води щонайменше на дві доби, як це рекомендовано на час дії воєнного стану.
"Перепрошуємо за незручності", – додав мер.
Дивіться також Понад 250 населених пунктів були без світла: на Миколаївщині сталося масштабне знеструмлення
До слова, у Миколаєві 14 липня сталася аварія на об'єкті Управління каналів річки Інгулець. Тоді повідомляли про можливі перебої з водопостачанням.