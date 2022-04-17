Відкопали окопи, які нам діди з Другої світової залишили, – оборонець Києва про 13 днів штурму

Оборонець Києва Вадим з позивним "Яга" розповів, що бійцям довелось копати окопи, які залишили діди з часів Другої світової війни. Додав також, що в АТО так за цілий рік "не крили", як за 13 днів під Києвом.

Боєць 72-гої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців розповів, як відбувалось 13 днів штурму Києва. Розповідь бійця опублікував Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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"Яга" розповів, як 13 днів боронили столицю

Перше, що ми зробили – почали відкопувати окопи, які залишили нам діди з Другої світової війни. Кожен день відкривався вогонь. З різної зброї. Били дуже професійно, коригували вогонь безпілотниками,

– розповів "Яга".

Пригадав, що у них був снайпер Стасік, який отримав важке поранення, адже у той день був обстріл і дуже жорстко "крили". Тому поранення отримали багато людей.

Чоловік пригадав, що він витягував Стасіка й тоді боявся за його життя, а не за своє, адже пораненого потрібно було вивозити терміново.

Ми знищили їх 3 бойових розвідувально-дозорних машин (БРДМ) та бронетранспортер (БТР),

– пригадав боєць.

Після цього почули, як поранений окупант почав по радіо благати по допомогу та сказав, що українські бійці вгорі. Тоді наші бійці знищили їхню ще одну БРДМ.

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Наступного дня був дуже жорсткий бій – навіть "Тигр" російських окупантів підпалював траву. Однак "Яга" пояснив, що вороги отримали "по зубах" дуже добре і більше сюди не полізуть.

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