Відкрили тимчасовий насипний міст у Романівці, що поєднає Ірпінь, Бучу і Ворзель з Києвом

У понеділок, 11 квітня, на Київщині відкрили тимчасовий насипний міст у Романівці. З його допомогою поєднали Ірпінь, Бучу та Ворзель з Києвом.

З Ірпеня, Бучі, Гостомеля та Ворзеля знову можна буде легше дістатися до Києва. Для цього у Романівці відкрили тимчасовий насипний міст.

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Над ним цілодобово працювали 5 діб

Кирило Тимошенко підкреслює, що над насипним мостом у Романівці цілодобово працювали 5 днів. До відновлення залучили понад 50 людей, а також 40 одиниць техніки. Мовиться про екскаватори, бульдозери, грейдери, навантажувачі, а також катки.

Заступник керівника Офісу Президента додав, що протяжність тимчасового мосту – 245 метрів, а його ширина – 9. Для того, щоб побудувати переправу, використали понад 9 тисяч тонн насипних матеріалів.

Дивіться, як транспорт проїжджає тимчасовою переправою:

Тож тепер доставляти гуманітарну допомогу та будівельні матеріали можна буде швидше. Це дозволить покращити ситуацію в містах, які нещодавно звільнили від російських загарбників.

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