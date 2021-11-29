Відлік пішов на дні, – Арестович заявив, що Бутусова планують ліквідувати

Олексій Арестович заявив, що Юрія Бутусова нібито хочуть ліквідувати. Речник української делегації у ТКГ просить для журналіста державну охорону.

Арестович назвав Бутусова "не цілком адекватним". За словами речника, "ніхто в здоровому глузді не буде так розмовляти з президентом". Він мав на увазі перепалку на пресконференції Зеленського.

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Арестович каже, що Бутусова "накачують"

Радник Андрія Єрмака заявив, що Бутусов уже не журналіст, а "чорний пропагандист", якого начебто накачують психологічно.

Бутусова заводять як сакральну жертву, вже спланували його як чергового Ґонґадзе. Такими темпами йому залишається вже дуже недовго – рахунок пішов на дні, максимум – тижні. Його ліквідують ті, хто його й накачує,

– сказав Арестович.

Він додав, що все це начебто має бути на фоні концентрації російських військ на кордоні. Арестович також сказав про ідеальне поле гри для Росії, внутрішні протести та політичну кризу.

Бутусова час рятувати, – Арестович

Під час пресмарафону Зеленського між президентом та Бутусовим виникла емоційна перепалка. Зокрема, глава держави звинуватив журналіста у смертях на Донбасі через публікацію відео з Bayraktar.

Посадовець зазначив, що проситиме надати Бутусову державну охорону.

"Його, балбеса, давно час рятувати", – стверджує Арестович.

Насамкінець він зазначив, що спеціально "озвучив це як можливий сценарій", щоб "режисерам цього дійства" було важче його реалізовувати.

Арестович не вважає Бутусова журналістом

На думку Арестовича, Бутусов формально "більше не може вважатися журналістом з погляду професійної етики". Мовляв, комісія з журналістської етики мала б дати оцінку його діям.

"Якщо журналіст сфотографувався зі зброєю або у формі з нашивкою – він прийняв бік і більше не може бути журналістом і висвітлювати події у конфлікті", – сказав посадовець.

Що цьому передувало

28 листопада 2021 року журналіст Юрій Бутусов виклав в фейсбуці відео, де він нібито стріляє з гаубиці Д-20 калібром 152 міліметри.

Там він сказав, що це "вогонь по окупантах". Згодом пояснив, що "відео було знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України".

У штабі Операції Об'єднаних сил пояснили, що українські військові на Донбасі не використовують заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Державне бюро розслідувань збирається перевірити відео з Бутусовим.

Текст поста Олексія Арестовича:

Колись я дуже симпатизував Юрі Бутусову – за те, що він один із перших почав писати літопис цієї війни. Потім, коли почала проступати його роль Іловайської трагедії і, особливо – створення чорної легенди про Збройні Сили, з метою відмазати Авакова і Турчинова, ставлення почало змінюватися. Сьогодні це вже швидше співчуття.

Понад рік тому я його по-людськи попереджав: Юра, тебе використовують чорні політичні аферисти, смикаючи тебе за твій щирий патріотизм та почуття власної ваги одночасно. Це погано скінчиться.

Те, що Юра давно вже не громадський діяч і не журналіст, а чорний пропагандист з ознаками розпаду особистості, багаторазово спійманий не просто на прямій брехні, а просто вже на людській неадекватності, зрештою, лише факт його біографії. Адже йому давали шанс і знаки з долі. Радник Міністерства Оборони! Працюй на здоров'я.

Те, що він уже не цілком адекватний, було видно на пресконференції. Ніхто при здоровому глузді не дозволить собі так розмовляти з президентом країни. Його дуже якісно накачують психологічно. Історія з пострілом з гармати, показала це абсолютно точно: – Підставив країну, – Підставив армію, – Підставив професію, – приписав собі стрілянину по живих людях, вистріливши давно і на полігоні.

Якщо журналіст сфотографувався зі зброєю або у формі з нашивкою – він прийняв бік і більше не може бути журналістом та висвітлювати події у конфлікті. Все це стосується і цивільних осіб, але в міжнародному праві журналісти виділені окремо, як ті, хто повинен дотримуватися нейтралітету особливо суворо.

Суворо формально, він не може вважатися журналістом з погляду професійної етики. Комісія з журналістської етики мала б дати цьому відповідну оцінку. "Військовий експерт", який ні дня не служив в армії, який не відрізняє "головнокомандувача" та "верховного головнокомандувача" і не знає, що підрозділи ТРО взагалі не мають на озброєнні артилерійських знарядь, крім мінометів, не встигають перевірити інформацію, але шість разів виправляють власний пост постфактум.

Загалом, зважитися на це в адекватному стані духу складно. Але найгірше навіть не це. Ні він, ні численні співпереживальники не бачать абсолютно очевидного - Бутусова заводять як сакральну жертву, вже спланували його як чергового Гонгадзе. Такими темпами йому залишається дуже недовго –рахунок пішов на дні, максимум – тижня. Його ліквідують – ті, хто його й накачує. І це за планом стане сигналом до початку масових заворушень - зі щирим обуренням громадян. І все це – на тлі концентрації російських військ на кордоні.

Зрозумілий сценарій?.. Ідеальне поле гри для Росії. Внутрішні протести – політична криза – атакуй на здоров'я. Терміново проситиму надати Юрію Бутусову державну охорону. Його, балбеса, давно час рятувати. Заодно я спеціально озвучив це як можливий сценарій. Те, що публічно озвучено кимось, потім режисерам цього дійства важче реалізовувати, а громадян – важче вводити в оману.