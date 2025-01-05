Бої на Курщині відрізняються від боїв на Донеччині: у чому головна перевага для ЗСУ

Характер бойових на Донеччині та Курщині суттєво відрізняється. Ключова відмінність полягає у тому, що у Курській області Росії дії українських військ ніщо не сковує.

Водночас на українській території Сили оборони виконують довоєнне завдання. Про це 24 Каналу сказав керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.

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Особливість боїв на Курщині та Донеччині

Основні завдання Збройних Сил України на Донеччині – стримувати ворога на рубежах, не віддати йому території та завдати максимальних втрат у живій силі та техніці.

Втім, ці завдання суперечать одне одному щодо способів їх виконання. Тобто для завдання максимальних збитків потрібна маневрова війна, а для стримання оборони – позиційні бойові дії,

– зазначив Лакійчук.

З його слів, внутрішні розбіжності ускладнюють характер бойових дій. Водночас у Курській області Росії українські війська не сковують ці обмеження.

Нам байдуже на Іванівку, Петрівку, чи Сидоровку – завдання Збройних Сил України на Курському напрямку скувати максимальну чисельність ворожих сил і резервів і завдати противнику значних втрат у живій силі, техніці тощо. У нас немає обмежень. Якщо треба, ми відступимо. Треба – просунемося. Все визначається тактичною необхідністю,

– мовив керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI".

На Курщині триває найскладніша форма війни – маневрові бойові дії як з російського боку, так й з українського. Тому черговий рейд українських підрозділів має на меті скувати ворога, відтягнути його з основних напрямків та завдати йому максимальні втрати.

До слова, міноборони Росії відреагувало на наступ ЗСУ у Курській області. У ворога називають ці дії "контратакою" і стверджує про знищення української техніки артилерією та авіацією.