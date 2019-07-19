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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Телеканал новин 24 Програми Політична анатомія
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Відмінності між Зеленським та Порошенком, коаліція та Медведчук: виклики парламентських виборів

      1009 Читать новость на русском
      Політанатомія
      Політанатомія / 24 канал

      Про парламентські вибори 2019, про підкуп виборців, роль Медведчука, можливу контрольовану більшість Зеленського та формування коаліції в ефірі ток-шоу "Політична анатомія" спілкувалися Олег Рибачук, Олексій Гарань, Сергій Гайдай та Віктор Андрусів.

      Контрольованість Ради Зеленським

      Екс-голова Секретаріату президента Віктора Ющенка Олег Рибачук: Це буде карма Януковича. Якщо ти забираєш все на себе, то тобі нема на кого показувати пальцем. В Україні тобі буде кінець, тому що відповідальність нема на кого перекласти. Якщо у Віктора Ющенка була Юлія Тимошенко, то у Віктора Януковича Микола Азаров. Брати всю відповідальність – це прокляття.

      Цікаво! Детально проект 24 каналу про програми партій

      Олексій Гарань: У Зеленського можуть бути і можливості і ризики. Тобто, з одного боку, якщо буде стабільний уряд. Якщо до наступних виборів не відбувається ніяких різких криз та драматичних ситуацій, то в цей час можна проводити реформи і навіть непопулярні. Тобто, над тобою не висить примара наступних виборів. З іншого боку, є ризики монополізації влади.

      рибачук
      Олег Рибачук

      Роль Медведчука

      Політтехнолог Сергій Гайдай: Я більш-менш розумію, для чого Медведчук з'явився. Він з'явився для того, щоб завести у другий тур президентських виборів кандидата від колишніх "регіоналів", якого Петро Олексійович повинен був "побити".

      Гайдай: От фішка, яка була на президентських виборах, пам'ятаєте? Порошенко і Путін. Це ж просто заготовка була на другий тур. Чому? Тому що там де Путін, повинен бути не Зеленський. Там повинен бути Бойко як мінімум.

      гайдай вибори
      Сергій Гайдай

      Рибачук: І вони мріяли про це.

      Гайдай: Мріяли. Але не відмовилися. Тому що Зеленський не пасує. Якщо ти "наркоман" і "маріонетка Коломойського", то зовсім якось до Путіна приліпити тебе важко. Але ж ви розумієте, що за цим стояв Медведчук?

      Відео: хто такий Медведчук

      Порошенко та Зеленський

      Гайдай: Між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком є щонайменше дві відмінностіПерша – це те, що всі роки у владі та взагалі в політиці Порошенко мав одну мету. Всі ці армія, мова, віра, його патріотизм, проукраїнськість, проєвропейськість – це завжди було прикриттям основної цілі.

      зеелнський порошенко вибори
      Петро Порошенко та Володимир Зеленський

      Гайдай: По-друге, Петро Олексійович був людиною "товстошкірою". Він особисто обурювався, коли читав у соцмережах щось проти себе. Але громадську думку він слав далеко. І навіть міг це використовувати.

      Зеленський розуміє, що поки що він недосвідчений та некомпетентний. Тому прислухається. Але є й інша загроза. Питання в тому, хто йому цю компетенцію приносить.

      вибори зеленський слуга народу
      Головні дати виборів

      Коаліція у майбутній Раді

      Політолог Олексій ГараньЄ реальна політика. Є вибори і ми не можемо спрогнозувати, яка буде арифметична комбінація. Я думаю, що ідеологічно, звичайно, Слузі народу було б найкраще робити коаліцію з Голосом.

      Важливо: Коаліціада-2019: якою буде більшість в Раді після виборів?

      Порівняння з європейськими парламентами

      Сергій Гайдай: Скільки законів приймає британський парламент за рік? В середньому – шість. Європейський – 10-12. Скільки законопроектів приймає Верховна Рада? 13 тисяч за свою каденцію.

      За кордоном приймають закони, які дійсно є законами. Люди розуміють, що правило приймуть і вони будуть по ньому жити. А у нас не парламент, а велика лобістська контора. І законопроекти – це юридичне оформлення транзакцій "пирога", який ділять.

      вибори верховна рада
      Рейтинг партій відповідно до опитування "Рейтингу": інфографіка 24 каналу

      Дивіться повний випуск програми "Політична анатомія":

       

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      22 липня
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      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини України Новини політики Верховна Рада Слуга народу Партія Голос Володимир Зеленський Петро Порошенко Віктор Медведчук Політична анатомія
      Джерело: 24 канал
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