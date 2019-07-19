Відмінності між Зеленським та Порошенком, коаліція та Медведчук: виклики парламентських виборів

Про парламентські вибори 2019, про підкуп виборців, роль Медведчука, можливу контрольовану більшість Зеленського та формування коаліції в ефірі ток-шоу "Політична анатомія" спілкувалися Олег Рибачук, Олексій Гарань, Сергій Гайдай та Віктор Андрусів.

Контрольованість Ради Зеленським

Екс-голова Секретаріату президента Віктора Ющенка Олег Рибачук: Це буде карма Януковича. Якщо ти забираєш все на себе, то тобі нема на кого показувати пальцем. В Україні тобі буде кінець, тому що відповідальність нема на кого перекласти. Якщо у Віктора Ющенка була Юлія Тимошенко, то у Віктора Януковича Микола Азаров. Брати всю відповідальність – це прокляття.

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Олексій Гарань: У Зеленського можуть бути і можливості і ризики. Тобто, з одного боку, якщо буде стабільний уряд. Якщо до наступних виборів не відбувається ніяких різких криз та драматичних ситуацій, то в цей час можна проводити реформи і навіть непопулярні. Тобто, над тобою не висить примара наступних виборів. З іншого боку, є ризики монополізації влади.



Олег Рибачук

Роль Медведчука

Політтехнолог Сергій Гайдай: Я більш-менш розумію, для чого Медведчук з'явився. Він з'явився для того, щоб завести у другий тур президентських виборів кандидата від колишніх "регіоналів", якого Петро Олексійович повинен був "побити".

Гайдай: От фішка, яка була на президентських виборах, пам'ятаєте? Порошенко і Путін. Це ж просто заготовка була на другий тур. Чому? Тому що там де Путін, повинен бути не Зеленський. Там повинен бути Бойко як мінімум.



Сергій Гайдай

Рибачук: І вони мріяли про це.

Гайдай: Мріяли. Але не відмовилися. Тому що Зеленський не пасує. Якщо ти "наркоман" і "маріонетка Коломойського", то зовсім якось до Путіна приліпити тебе важко. Але ж ви розумієте, що за цим стояв Медведчук?

Відео: хто такий Медведчук

Порошенко та Зеленський

Гайдай: Між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком є щонайменше дві відмінності. Перша – це те, що всі роки у владі та взагалі в політиці Порошенко мав одну мету. Всі ці армія, мова, віра, його патріотизм, проукраїнськість, проєвропейськість – це завжди було прикриттям основної цілі.



Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Гайдай: По-друге, Петро Олексійович був людиною "товстошкірою". Він особисто обурювався, коли читав у соцмережах щось проти себе. Але громадську думку він слав далеко. І навіть міг це використовувати.

Зеленський розуміє, що поки що він недосвідчений та некомпетентний. Тому прислухається. Але є й інша загроза. Питання в тому, хто йому цю компетенцію приносить.



Головні дати виборів

Коаліція у майбутній Раді

Політолог Олексій Гарань: Є реальна політика. Є вибори і ми не можемо спрогнозувати, яка буде арифметична комбінація. Я думаю, що ідеологічно, звичайно, Слузі народу було б найкраще робити коаліцію з Голосом.

Важливо: Коаліціада-2019: якою буде більшість в Раді після виборів?

Порівняння з європейськими парламентами

Сергій Гайдай: Скільки законів приймає британський парламент за рік? В середньому – шість. Європейський – 10-12. Скільки законопроектів приймає Верховна Рада? 13 тисяч за свою каденцію.

За кордоном приймають закони, які дійсно є законами. Люди розуміють, що правило приймуть і вони будуть по ньому жити. А у нас не парламент, а велика лобістська контора. І законопроекти – це юридичне оформлення транзакцій "пирога", який ділять.



Рейтинг партій відповідно до опитування "Рейтингу": інфографіка 24 каналу

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