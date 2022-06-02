Відмова Україні в кандидатстві в ЄС буде величезною дестабілізацією для континенту, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що відмова Євросоюзу надати Україні статус кандидата на членство матиме масштабні негативні наслідки. За словами глави держави, це буде найбільшим дестабілізаційним фактором на континенті.

Про це Володимир Зеленський заявив під час онлайн-звернення на Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC в Братиславі. Президент наголосив, що є 3 вагомі речі, які зараз повинна робити Європа.

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Зброя, санкції та єдність

Володимир Зеленський назвав 3 ключові кроки, які має робити Європа зараз, коли Україна вже 99 днів протистоїть повномасштабній російській навалі.

Найперше глава держави відзначив постачання зброї, фінансову та політичну підтримку. Зеленський висловив подяку всім, хто підтримує нашу державу, однак наголосив – постачання озброєння потрібно нарощувати, оскільки саме на полі бою в Україні вирішується питання свободи Європи.

Наступний крок – санкції проти Росії. Зеленський підкреслив, що головна мета санкцій – не просто в тому, щоб завдати удару по російській економіці, а в тому, щоб зробити Європу незалежної від країни-агресорки. Тому глава держави висловив обурення щодо затягування перемовин по шостому пакету санкцій.

Я вважаю неприйнятним, коли на обговорення санкційного пакету, зокрема шостого, витрачається стільки часу. Це всі наші люди, це всі наші дні. Понад місяць,

– наголосив Зеленський.

Крім того, президент закликав негайно ввести шостий санкційний пакет в дію та одразу ж починати роботу над сьомим.

"Кожен зв'язок Європи з Росією, який ще залишається – це мотузка, яку російська держава спробує перетворити на удавку", – зазначив Зеленський.

Третій крок – єдність Європи, зокрема надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Зеленський підкреслив, що якщо ЄС залишить Україну без цього статусу на саміті вже цього місяця, це матиме серйозні наслідки.

Не може бути навіть спокуси у Росії допускати, що європейські країни не підтримають Україну в цьому питанні. Бо якщо Росія відчує, що Європа дає слабину і може залишити Україну без очевидно необхідного рішення про кандидатство, то це буде одним із найбільших дестабілізуючих факторів для континенту за увесь час повномасштабної війни Росії проти України,

– наголосив Зеленський.

Кандидатство в члени ЄС – велика мотивація

Глава держави зазначив, що надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі є великою мотивацією для українського народу. Зокрема таке рішення демонструватиме те, що Європа поважає українців та вважає їх рівними.

Крім того, Зеленський також підкреслив, що для лідерів ЄС це рішення – дрібниця, для членів ЄС – це пройдений етап, а для України – необхідність, яка мотивуватиме на боротьбу проти окупантів.

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Саме на саміті лідерів ЄС уже цього місяця мають розглянути питання про надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі. Однак напередодні прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що великі країни ЄС проти такого рішення.